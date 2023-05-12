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數位身分證是否續推 政院專責機關評估
數位身分證政策爭議不斷，台權會等團體三年前召集五十八位民眾集體提出預防性不作為訴訟，台北高等行政法院昨判決敗訴。行政院代理發言人羅秉成說，尊重判決結果；至於數位身分證的推動，後續會成立個資保護委員會，由獨立專責監督機關蒐集各方意見後評估相關進程跟作為。
羅秉成昨說，數位身分證推動前有相關分析，認為可行才往下推動，過程中有不同聲音，像是有民間團體對法制面、技術面提出質疑，擔心資安防護是否安全，尤其是境外攻擊日趨嚴重，國人對資安保護意識也提升，原本的評估有必要重新檢視。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，身分證數位化是世界趨勢，但台灣資安的許多問題都還沒解決，國民黨團主張，前提是要先立數位身分證相關的專法，並參考國外對於數位身分證作法，研擬出防堵資安問題的完整配套，才能繼續執行此政策。
曾銘宗批評，現在政府政策喊停，可能損失的逾十億元公帑，包括為何沒經過立法院研議就招標、以及政策執行過程有無問題等，都要追究相關政治責任。
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