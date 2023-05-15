超暖心的加油體驗！來「陽光加油站」感受超越包容的共融精神

不同於傳統的藍色大招牌，斗大的「sunshine 陽光加油」簡潔亮眼、專業感十足，在許多駕駛人的心目中，陽光加油站是台北建國南北路的地標之一，不少人專程慕名而來，想要感受這座加油站「不一樣」的服務。

為什麼陽光加油站的服務如此特別？這裡的工作人員以身心障礙者為主，他們的服務品質非常專業，不輸給一般加油站。陽光加油站作為一個平台，透過專業訓練，讓他們培養實務技能，以及獨立生活的能力，未來可望轉介到一般職場，重新融入社會。

很多內行人喜歡來這裡加油洗車，因為消費完畢、準備離開時，工作人員會齊聲喊道：「您辛苦了，今天一起加油！」充滿溫度的專業服務，讓客人忍不住嘴角上揚。

陽光加油站「不一樣」的服務，深受不少駕駛人的喜愛。 圖／張皓婷 攝影

不只是一份工作，更是自立生活的開始

來到陽光加油站，你會被員工的活潑朝氣吸引，他們的笑容開朗真誠，動作熟練俐落。曾經有客人來到這裡，疑惑地詢問站長：「你們這裡是不是只有1、2個員工是身心障礙人士？」站長王顧婷告訴他：「全部都是。」讓對方感到不可思議。

「陽光加油站的人力配置並沒有比一般加油站多，證明我們每個員工的能力都有到位。」王顧婷相當有自信地說。

然而，別人的一小步，對這群身心障礙者來說，卻是一條漫漫長路。有員工對金錢完全沒有概念，來到這裡從認識銅板、鈔票開始學，漸漸學會簡單的計算、管理收支；並學習自己洗衣服、按時服用藥物等。

「很多家長不曉得怎麼教，又怕孩子出外工作不適應，因此剝奪了他們學習的機會，但是父母會老，沒辦法一輩子照顧他們，讓身心障礙者能夠獨立工作和生活，對家庭和整個社會都有重要且正面的影響。」王顧婷提到。

來到陽光加油站工作，經過專業訓練和輔助，許多身心障礙者能夠獨立工作和生活。 圖／張皓婷 攝影

量身訂做「防呆設計」，專業水準得來不易

在就業服務員的協助下，身障員工平均得花上半年至到一年的時間接受訓練，才能站上工作崗位，而且要持續精進，才能保持服務水平，「我們盡量把流程簡化，加入許多『防呆設計』，陪伴員工每天練習，看到他們一點一滴的在進步。」

有些員工無法理解「壹零零」等於「一百」；有些員工會重複問客人統編，因為實在記不起來；自閉症員工往往不敢直視客人的雙眼，經常被誤會「服務態度差」；也有員工在洗車時，居然很直白地對客人說：「你的車好髒！」

「顏損燒燙傷、肢體障礙可以一眼辨識，但是心智障礙無法立刻辨別，所以我們需要不斷向大眾宣導，希望大眾能感受到他們的努力。」

陽光加油站設計了許多小規則，就是為了讓員工能夠正確反應，節省客人寶貴的時間，讓彼此之間互動更順利。舉例來說，進站加油要打方向燈，示意油箱蓋在左側或右側，讓加油員引導至正確的加油位置；當工作人員確認油品和金額時，最好用手勢比「OK」或「讚」回應。

「身心障礙者需要大家的鼓勵，但是請大家用專業標準來看待他們，因為他們真的可以做得很好！」王顧婷說。

當加油員與你確認時，別忘了用手勢比出「OK」或「讚」回應。 圖／張皓婷 攝影

是幸福友善職場示範站，也是共融社會縮影

一座加油站，搭起身心障礙者接軌社會的橋樑，讓他們在友善職場中感受到自己的價值、建構出對社會有貢獻的歸屬感；同時讓大眾有機會和身心障礙者互動，促進彼此的瞭解。所展現的，不只是對特殊族群的「包容」，更推動台灣社會邁向人人平等的「多元共融」。

王顧婷表示：「我們希望以陽光加油站為示範，打造幸福友善職場，讓企業雇主看見，經由專業人員協助訓練，身障者會是穩定又認真的工作夥伴，雇主不要只把他們當成『人力』，請把他們視為『人才』。」

目前陽光加油站有「市民站」和去年重新開幕的「建北站」兩處，提供加油服務和洗車服務。，即日起，消費者可透過UDN平台享有獨家優惠，只要觀賞上方影片並完成指定動作，就有機會抽中陽光洗車券和加油券，到站消費還可享有精美禮物與UDN專屬獨家優惠多重送。

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