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吊臂砸中捷釀死傷 游淑慧爆：起重機合格證檢查疑逾2年

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市議員游淑慧今爆料，台中發生工安意外的這台起重機合格證檢查疑已逾期兩年，游問，「是否也可能是機械故障卻因為未定期檢查而沒發現？」圖／游淑慧提供
北市議員游淑慧今爆料，台中發生工安意外的這台起重機合格證檢查疑已逾期兩年，游問，「是否也可能是機械故障卻因為未定期檢查而沒發現？」圖／游淑慧提供
台中捷運昨天發生通車以來最重大意外，造成一死十傷，國民黨北市議員游淑慧今在臉書表示，勞動部長可以在立院耍脾氣，但該做的工安、勞安一件都不能少。游淑慧爆料，其實這台起重機的合格證檢查疑已逾期兩年，「是否也可能是機械故障卻因為未定期檢查而沒發現？」

游淑慧說，這個案子是齊裕營造股份有限公司承攬的「興富發建設台中市南屯區豐功段252、253、255等三筆地號新建工程」建案，承攬人宇球國際興業有限公司進行塔式起重機拆除作業時，吊掛中塔節飛落砸中捷運車廂。工地屬建築高度80公尺以上之丁類營造工程。

游說，為什麼要強調這是「丁類營造工程」？因為丁類營造工程在勞動檢查法26條中，屬於危險性工作場所，工安、勞安，管轄單位都是由勞動部職業安全衛生署管轄。也因為內容較複雜、工期較長、施工條件變動性較大等，施工前須提供施工計畫書、施工安全評估書，而且要檢附施工安全評估人員及其所僱之專任工程人員、相關執業技師或開業建築師的簽章文件。其中工程機械的操作必須由專業人士操作，就是工安審查中的重要環節。

游說，法規上操作堆高機、起重機等設備都屬於技術性工作，雇主只可指派具備技術士證的勞工從事。所以這個案子是否屬工程人員操作工程機械不當造成？操作機械的工程人員是否領有專業合格證照？勞動部在施工前、施工中的審查和檢查是否確實？都應是調查的重點。

她提到，許多工程出現的工安問題，都來自於機械車輛操作不當。就像普悠瑪事故的發生就來自包商李義祥非法施工且自行操作機械錯誤而造成憾事。

昨天此重大公安事故發生後，勞動部才說該肇災營造廠齊裕營造公司，近5年共發生7件重大工安事故，顯示該公司工安管理不善將責成各勞動檢查機構對其承攬工地全面檢查。

游也問，5年7件？為什麼不在第四件、第五件事故發生時就全面檢查？一定要等憾事接二連三發生，到社會關注後才要大動作處理？永遠慢半拍。

游淑慧說，據她拿到的資料，這台起重機合格證檢查已逾期兩年，但按照法規，雇主於固定式起重機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具固定式起重機定期檢查申請書，向檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。

台中捷運 興富發 游淑慧

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