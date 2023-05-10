新北貢寮海洋音樂祭永久停辦 在地立委批抹煞無形文化

新北市觀旅局昨天宣布，貢寮海洋音樂祭永久停辦，民進黨立委賴品妤今天表示，新北市政府為了求政績，抹煞無形文化的做法令人遺憾，自己將會出手協調，要求交通部觀光局研議由中央保存音樂祭的可能性。

貢寮海洋音樂祭是新北市重要指標活動，結合海洋獨立音樂大賞，更孕育蘇打綠等許多知名獨立樂團，新北市觀旅局長楊宗珉昨天在新北市議會接受民進黨議員林裔綺的質詢時證實，貢寮海洋音樂祭將永久停辦。

賴品妤今天發布新聞稿表示，貢寮國際海洋音樂祭永久停辦，各界都感到相當震撼，活動的轉型或改變都有討論的空間，然而新北市政府至今未給出令人信服的理由，更沒有與地方好好溝通，突然間就宣布永久停辦。

賴品妤指出，新北市觀旅局還舉其他活動因為有獲得獎項，所以將繼續舉辦為例，難不成按照市府的邏輯，舉辦活動就只是為了政績，若沒利己的政績便可抹煞長年累積的文化資產、眾人努力建立的IP，說停辦就停辦。

賴品妤還說，況且如果市府要推動衝浪、露營活動，根本與音樂祭不相悖，這是兩回事，以此作為理由顯然太過敷衍，從2000年就開始舉辦的貢寮海洋音樂祭，如今不但成為獨立音樂的重要指標，更提供許多現今擁有高知名度的音樂人、樂團重要的舞台與養分。

賴品妤強調，貢寮海洋音樂祭除了對音樂界有深刻的意義，在眾多樂迷心中更是無法抹滅的回憶，早在新冠肺炎疫情之前，多多少少朋友、家人每年都結伴來到她的選區貢寮，親身享受這場音樂的祭典。

賴品妤也說，貢寮海洋音樂祭當然有部分負面成本，但它除了帶動觀光、發揚海洋文化，背後也隱含地方價值，音樂祭創立之初適逢貢寮反核運動最蓬勃的時代，前輩們藉由活動倡議理念，讓大家聽到貢寮反核的聲音。

賴品妤認為，海洋音樂祭早已成為貢寮、獨立音樂的指標性IP與符號，更是台灣的無形文化資產，新北市政府不清不楚的錯誤決策，可能造成一個文化時代的終結，既然市府擺爛不想辦，那麼她自己將出手協助。

賴品妤說，她已經已要求交通部觀光局、東北角風管處研議各種可能性，評估是否有機會由中央保存這個樂迷的回憶，別讓錯誤的決策，抹滅重要的無形文化。