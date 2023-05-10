快訊

車內廣播已喊停車…吊臂刺穿中捷釀9人傷亡 外籍師傷者還原：看到鐵架還撞上

新北貢寮海洋音樂祭永久停辦 在地立委批抹煞無形文化

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新北市觀旅局昨天宣布，貢寮海洋音樂祭永久停辦。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局昨天宣布，貢寮海洋音樂祭永久停辦。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局昨天宣布，貢寮海洋音樂祭永久停辦，民進黨立委賴品妤今天表示，新北市政府為了求政績，抹煞無形文化的做法令人遺憾，自己將會出手協調，要求交通部觀光局研議由中央保存音樂祭的可能性。

貢寮海洋音樂祭是新北市重要指標活動，結合海洋獨立音樂大賞，更孕育蘇打綠等許多知名獨立樂團，新北市觀旅局長楊宗珉昨天在新北市議會接受民進黨議員林裔綺的質詢時證實，貢寮海洋音樂祭將永久停辦。

賴品妤今天發布新聞稿表示，貢寮國際海洋音樂祭永久停辦，各界都感到相當震撼，活動的轉型或改變都有討論的空間，然而新北市政府至今未給出令人信服的理由，更沒有與地方好好溝通，突然間就宣布永久停辦。

賴品妤指出，新北市觀旅局還舉其他活動因為有獲得獎項，所以將繼續舉辦為例，難不成按照市府的邏輯，舉辦活動就只是為了政績，若沒利己的政績便可抹煞長年累積的文化資產、眾人努力建立的IP，說停辦就停辦。

賴品妤還說，況且如果市府要推動衝浪、露營活動，根本與音樂祭不相悖，這是兩回事，以此作為理由顯然太過敷衍，從2000年就開始舉辦的貢寮海洋音樂祭，如今不但成為獨立音樂的重要指標，更提供許多現今擁有高知名度的音樂人、樂團重要的舞台與養分。

賴品妤強調，貢寮海洋音樂祭除了對音樂界有深刻的意義，在眾多樂迷心中更是無法抹滅的回憶，早在新冠肺炎疫情之前，多多少少朋友、家人每年都結伴來到她的選區貢寮，親身享受這場音樂的祭典。

賴品妤也說，貢寮海洋音樂祭當然有部分負面成本，但它除了帶動觀光、發揚海洋文化，背後也隱含地方價值，音樂祭創立之初適逢貢寮反核運動最蓬勃的時代，前輩們藉由活動倡議理念，讓大家聽到貢寮反核的聲音。

賴品妤認為，海洋音樂祭早已成為貢寮、獨立音樂的指標性IP與符號，更是台灣的無形文化資產，新北市政府不清不楚的錯誤決策，可能造成一個文化時代的終結，既然市府擺爛不想辦，那麼她自己將出手協助。

賴品妤說，她已經已要求交通部觀光局、東北角風管處研議各種可能性，評估是否有機會由中央保存這個樂迷的回憶，別讓錯誤的決策，抹滅重要的無形文化。

貢寮 海洋音樂祭

延伸閱讀

國民黨新北七星區立委初選 廖先翔出線、簡榮宗難掩落寞

人口販運主管機關 立委籲加入教育部

瑞芳吉慶國小新操場完工 喜迎周末校慶運動會

侯友宜下令掃蕩黑道影片曝 綠委酸：是在提醒趕快跑嗎？

相關新聞

新北貢寮海洋音樂祭永久停辦 在地立委批抹煞無形文化

新北市觀旅局昨天宣布，貢寮海洋音樂祭永久停辦，民進黨立委賴品妤今天表示，新北市政府為了求政績，抹煞無形文化的做法令人遺憾...

孩子營養與健康不能等 立委促政府提營養午餐專法

近期物價上漲，學生營養午餐是否受影響調漲，受到外界關注，尤其是食安事件頻傳，家長擔心孩子能否吃得健康安心。民進黨立委陳培...

不滿加班費新制被打折 工時改革聯盟615上凱道

工時改革聯盟今天舉行記者會表示，「各機關加班費支給辦法」對基層公務人員補償不公，不僅加班費未納入全薪計算，更設有支領上限...

立委呼籲比照日韓 政府應提營養午餐專法

近期物價上漲，營養午餐是否漲價引發各界關注。立委今天舉行記者會，呼籲政府比照日、韓等國提出營養午餐專法，確保兒童吃的安全...

魔獸霍華德與賴清德一同拍片宣傳到總統府住一晚

中華文化總會舉辦「來去總統府住一晚」活動，邀請全世界有興趣的旅客報名。副總統賴清德和NBA球星「魔獸」霍華德一起拍宣傳影...

美議員放話炸台積電嚇阻中共？ 吳釗燮：認知作戰

．美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）日前在智庫研討會，拋出要讓中共知道，若他們入侵台灣，則炸掉台積電，引發一片輿論譁然。外交部長吳釗燮今（10）日對此表示，這是中國認知作戰。 吳釗燮說，媒體必須認真看待不同的說法，有些報導將一些人講不相關的話放在一起，並做成新聞，呈現美國很多人支持要炸台積電。如果仔細檢視炸毀台積電的說法，會得到一個結論，這個「就是中國對台灣進行的認知作戰」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦