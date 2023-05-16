想從事最熱門的AI科技業？頂大研究生：英文聽讀說寫是基本！

每年3~4月，正值各大專院校研究所口試暨放榜的重要時刻。只是，順利考上研究所的碩士生們是否就能對自己的未來充滿自信心呢？現正就讀國立陽明交通大學多媒體工程研究所，還曾獲得全民英檢GEPT四項全能獎（All -Star MVP）註的碩一生薛睿泓對自己的未來躊躇滿志，他說：「以後，每個領域都會運用到AI技術。現在的我選擇從AI出發，他日各個領域都將成為我一展長才的舞台。」

為什麼，英文聽讀說寫能力兼具很重要？

「在台灣，學生報考研究所大多有兩個原因：一是對未來尚在摸索中；二是希望從事領域的企業端以雇聘碩士以上學歷為優先。」薛睿泓透露，自己也是直到大四專題課才決定朝AI領域發展，研究所便跟隨鑽研AI的指導教授，雖然實驗室的畢業門檻較為嚴格，但因看好AI的趨勢，加上實驗室與各大企業及海外知名的實驗室或研究所互動頻繁，讓他開始對於自己的未來前景充滿信心。

現正就讀國立陽明交通大學多媒體工程研究所碩一生薛睿泓看好AI的發展趨勢，對自己的未來前景充滿信心。 攝影／李清宇

只不過，想在AI或大數據等備受眾人看好的資通訊科技領域發展，除了碩士以上學歷，具備英文聽讀說寫的能力也非常重要。

薛睿泓以自己為例，進研究所後選修的六門課中，只有一門是以中文授課，其他皆採全英文授課，加上實驗室裡有五分之一是外籍生，大部分會議也都是以英文進行，更無須提到經常與國外實驗室寫e-mail聯繫或開會，所以以英文聽讀說寫已是每天的日常。

「其實，科技業都是放眼國際市場，不只需要經營海外客戶，就連公司裡也有許多外籍員工。例如我曾經在神基科技實習，在應徵流程中，需要先參加公司內部的英文測驗，因為我們常需跟海外分部以英文溝通業務，工作的內容也都是以英文呈現，即使我是實習生，使用英文的機率也相當高」，薛睿泓認為未來在職場上，英文將是基本的能力，若期盼在大企業裡順利晉升，經營海外客戶與統領跨國員工，流利的英文絕對是不可或缺的。

全民英檢的題型靈活多元，可精準測出英文實力

提及英文聽說讀寫的能力，薛睿泓大方分享自己獲得GEPT四項全能獎（All -Star MVP）註的原委與心得。

他解釋：「通過全民英檢中高級初試是大學畢業的門檻，所以當時我已參加過聽讀檢定。進入研究所後，一方面實驗室有提供到國外實習或交換的機會，讓我想先備妥英檢證明；另一方面，我也希望挑戰上次沒參加的複試（說寫檢定），加上全民英檢一日考一天就能完成聽讀說寫，不僅省時方便，對於容易在考前有壓力的考生，也能集中火力一次解決，畢竟考越久，壓力扛越久。」

薛睿泓透露，大學時較少英語口說的機會，結果突然要開口說英文時也會忘＂詞＂呢！ 攝影／李清宇

雖然，檢定英文對薛睿泓來說游刃有餘，但他仍讚譽有加地指出，全民英檢的題型十分靈活多元，譬如口說測驗，有一問一答、看圖片描述等不同類型，故而測試出來的英文程度蠻精準符合自己的英文實力。

他進一步說明，之前念大學時雖有全英授課、常看原文書，作業也都是以英文撰述，唯獨英語口說的機會變少，所以有時突然要開口講英文，自己也會無法很流利精準的表達，直到上研究所後常以英文溝通開會，才恢復昔日的水準。

也因此，薛睿泓鼓勵大家不妨善用免費的全民英檢i學網（GEPT iPrep）的聽力和閱讀模擬測驗暨診斷與建議，或是直接參加全民英檢一日考，藉以獲悉自己的實力和弱項在哪裡，方能針對弱項補強並持續精進。

學語言，真的沒有捷徑！

「學語言，真的沒有捷徑，唯有持續練習和使用它！」這是薛睿泓自己切身的心得；為此，他對大學後輩提出2項建議：一、即使之前你曾考過相關的英檢證明，可抵免大一的英文課，但最好還是要選修英文課，以避免自己的英文能力生疏；二、爭取出國當交換生，這不僅能實際沉浸在英語的生活環境裡，還有助於增廣見聞，以後的履歷也能更加豐富。

「學語言，真的沒有捷徑，唯有持續練習和使用它！」這是薛睿泓的切身心得，也因此他建議經由全民英檢一日考，獲悉自己的實力與弱項，再持續精進聽讀說寫的英文能力。 攝影／李清宇

現在的薛睿泓，具備頂大研究生與全民英檢中高級的實力，加上AI熱潮銳不可當，使其在心中勾勒好自己的藍圖草稿：「未來，不論什麼領域都會跟AI息息相關。與其從其他領域走進AI，不如從AI起步邁向不同領域，我相信自己的未來發展將會無可限量！」

註:「全民英檢」主辦單位財團法人語言訓練測驗中心，去年設置全民英檢「四項全能獎」（All-star MVP），鼓勵20歲以上國人參加中級或中高級一日考(聽讀說寫)測驗，凡取得四項通過證書者即有機會獲獎。

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