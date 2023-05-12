世界最受歡迎喜歌劇《愛情靈藥》 國內外重磅聲樂家齊聚演出
高雄春天藝術節從2015年首部自製歌劇莫札特《魔笛》即受到好評及讚賞，2016年與衛武營共製歌劇巨擘威爾第的《茶花女》、2017喬治比才的登峰之作《卡門》、2018普契尼的傳世經典之作《波希米亞人》及2022年的動人作品《蝴蝶夫人》均受到觀眾熱烈的迴響，今年再繼續推出詼諧的義大利美聲歌劇家董尼采第《愛情靈藥》6/3-4由楊智欽指揮高雄市交響樂團及國內外聲樂家在衛武營歌劇院演出精彩的三場，觀眾購票洽OPENTIX兩廳院生活售票網。
《愛情靈藥》美聲歌劇演出的卡司集結加拿大溫尼伯劇院/歌劇導演—安·霍奇斯(Ann Hodges)、歐洲國際藝術大獎(Prix d’Europe)歌唱類大獎女高音—凱瑟琳·聖阿諾(Catherine St-Arnaud/加拿大籍)、當前北美與歐洲歌劇界最活躍的男高音—加拿大籍安德魯·哈吉(Andrew Haji/加拿大籍)、留歐女高音—賴珏妤、旅德駐柏林德意志歌劇院男高音—黃亞中、炙手可熱韓國男中音—丁一憲、留德傑出男中音—趙方豪、駐比利時法蘭德斯歌劇/芭蕾舞劇院女高音—吳佳芬等重磅卡司，共同齊聚。
《愛情靈藥》是義大利美聲歌劇家董尼采第代表作，首演於1832年意大利米蘭，是一齣描寫鄉間男女情愛與江湖術士招搖撞騙的愛情喜劇，卓越迷人的聲樂旋律、細膩人物刻畫、強烈的戲劇佈局，塑造了義大利歌劇藝術和聲樂藝術的深厚傳統。多年來歷演不衰，其中一個原因是劇中第二幕最美最著名的詠嘆調《一顆偷偷落下的眼淚》（Una furtiva lagrima），即使是不熟識歌劇的人也會聽過。」向人證明這位偉大作曲家的作品即使已過186年，其永恆的愛情主題和動人的聲樂旋律，仍經得起時間的考驗。
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2023 KSAF 6/3-4歌劇《愛情靈藥》
6/3（六）14:30、19:30
6/4（日）14:30
🔺僅有三場🔺
地點：衛武營歌劇院
購票👉 https://reurl.cc/4Q1YkD
春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/
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