環保署升格環境部 立院三讀拚年底掛牌

立法院昨天三讀通過環境部組織法，環保署升格為環境部，環境部下設四署一院，包括氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院，盼藉以提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關政策，力拚今年底掛牌。

環保署長張子敬於三讀通過表示心情激動，升格對環保工作很重要，他日前在立院聯席會議提到，為因應二○五○淨零排放、改善空品、資源循環與化學物質管理等，環境部組織改造的必要性和急迫性；調整強化環境品質改善策略，由汙染管制轉變為預防管理，並提升政府效能，因此規畫將環保署改制為環境部。

至於外界長期都在講環資部，張子敬說，能用環境部送立法院審議、得到支持通過，要感謝大家的支持，讓環資部無法突破的困進得已突破。民進黨團提案，考量環境部暫時沒有把環境資源整合進來，因此提案在行政院底下成立自然資源整合治理小組，已附帶決議通過，未來相關資源會有整合機制。