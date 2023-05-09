快訊

柯辦發言人陳智菡：柯文哲99.9%會參選2024總統到底

一封信披露郭台銘早知BNT不賣他？ 郭辦點關鍵：坐實政府卡疫苗

立院三讀通過環境部組織法 立委吳欣盈籲完善配套措施

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院院會今天三讀通過環境部組織法，民眾黨立委吳欣盈（右）代表在院會議場致詞。 圖/取自臉書「立法委員 吳欣盈」粉絲團
立法院院會今天三讀通過環境部組織法，民眾黨立委吳欣盈（右）代表在院會議場致詞。 圖/取自臉書「立法委員 吳欣盈」粉絲團

立法院院會今天三讀通過環境部組織法，環保署升格為環境部，環境部下設四署一院，盼藉以提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關政策，力拚今年底正式掛牌。

民眾黨立委吳欣盈今天在院會三讀時代表致詞。稍晚她也透過臉書發文表達態度和立場，吳欣盈指出，過去40年來，環保署從衛生署「環保局」，升格為「環保署」由簡又新擔任第一任署長，到現在升格為「環境部」，可以看出，數十年來台灣經濟不斷成長，環境、經濟不是互斥，反而相輔相成。未來，台灣產業將邁向綠色升級轉型的新模式。

吳欣盈認為，這次三讀條文版本仍有些遺憾，沒有如同過去藍、綠兩黨輪流執政時皆提出的「環境資源部」，整合氣、水、土、林資源至同一部會；至於是否能因應氣候緊急的挑戰，實際成效仍待觀察。

吳欣盈表示，民眾黨團提出附帶決議，要求行政院提出跨部會協調機制，完善環境部組織法通過後的配套措施。

吳欣盈說，面對2050淨零碳排及數位化趨勢，歐盟早已提出結合數位及綠色的「雙軸轉型」，期待台灣能用國際視野、在地實踐，帶動綠能、節能產業投資，吸引外資來台，接軌國際雙軸轉型的國際競爭力。

今天立法院三讀條文規定，環保署升格為環境部後，下設氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署、國家環境研究院等「四署一院」。

三讀條文規定環境部九大業務，包括環境政策、制度的綜合規劃、法規研擬、推動及督導、環境影響評估、綠生活轉型、環境檢驗測定、空品保護、空汙防制、水體品質保護。所屬機關辦理溫室氣體減量與氣候變遷調適、廢棄物清除處理等業務的督導、協調及推動；以及其他有關環境保護事項等。

環境部 環保署 氣候變遷

延伸閱讀

環境部三讀 前環保署長魏國彥：終於正名

歷經12年環保署升格環境部 署長張子敬：心情激動

立院三讀通過輔導條例修法 退除役官兵就業津貼入法

民眾黨立委呼籲個資法要更完善 不應該「一言堂」

相關新聞

國安局採購狙擊槍獲美輸出許可 國務院核可滅音器輸台

國安局特勤中心更新護衛元首用4套7.62狙擊槍組，因未及時取得英國許可一度延宕，轉向美國採購。特勤中心近日向立法院報告已...

立院三讀通過環境部組織法 立委吳欣盈籲完善配套措施

立法院院會今天三讀通過環境部組織法，環保署升格為環境部，環境部下設四署一院，盼藉以提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關...

藉法媒發聲 吳釗燮：台灣人不能進聯合國建築不合理

外交部長吳釗燮接受法國電視台紀錄片訪問時表示，台灣在中國打壓下無法參與許多國際組織，甚至台灣記者與一般民眾都無法進入聯合...

國民黨2024總統人選 黃健庭：17日拍板機會大

2024總統大選藍營人選未定，外界質疑未進行初選對鴻海創辦人郭台銘不公平，國民黨秘書長黃健庭今天表示，若辦初選，郭台銘無...

環境部組織法三讀 柯建銘：組改跨出重要一步

立法院會三讀通過環境部組織法，環保署將升格為環境部；民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書撰文，回顧相關立法過程，也說近20多...

2024立委戰／息事寧人？綠「黨內互打」10件檢舉案將簽結

民進黨立委初選甫落幕，民進黨預計在10日中執會中公告立委初選提名名單。不過初選時，參選人之間競爭激烈，尤其是台北市第二選區，和台南市第一選區，更是殺到刀刀見骨，成綠營後續必須整合的重點選區。而初選中，參選人也向黨中央互相檢舉，案件達10件之多，不過據了解中央黨部已決定息事寧人，準備簽結所有案件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦