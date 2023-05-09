立院三讀通過環境部組織法 立委吳欣盈籲完善配套措施

立法院院會今天三讀通過環境部組織法，環保署升格為環境部，環境部下設四署一院，盼藉以提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關政策，力拚今年底正式掛牌。

民眾黨立委吳欣盈今天在院會三讀時代表致詞。稍晚她也透過臉書發文表達態度和立場，吳欣盈指出，過去40年來，環保署從衛生署「環保局」，升格為「環保署」由簡又新擔任第一任署長，到現在升格為「環境部」，可以看出，數十年來台灣經濟不斷成長，環境、經濟不是互斥，反而相輔相成。未來，台灣產業將邁向綠色升級轉型的新模式。

吳欣盈認為，這次三讀條文版本仍有些遺憾，沒有如同過去藍、綠兩黨輪流執政時皆提出的「環境資源部」，整合氣、水、土、林資源至同一部會；至於是否能因應氣候緊急的挑戰，實際成效仍待觀察。

吳欣盈表示，民眾黨團提出附帶決議，要求行政院提出跨部會協調機制，完善環境部組織法通過後的配套措施。

吳欣盈說，面對2050淨零碳排及數位化趨勢，歐盟早已提出結合數位及綠色的「雙軸轉型」，期待台灣能用國際視野、在地實踐，帶動綠能、節能產業投資，吸引外資來台，接軌國際雙軸轉型的國際競爭力。

今天立法院三讀條文規定，環保署升格為環境部後，下設氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署、國家環境研究院等「四署一院」。

三讀條文規定環境部九大業務，包括環境政策、制度的綜合規劃、法規研擬、推動及督導、環境影響評估、綠生活轉型、環境檢驗測定、空品保護、空汙防制、水體品質保護。所屬機關辦理溫室氣體減量與氣候變遷調適、廢棄物清除處理等業務的督導、協調及推動；以及其他有關環境保護事項等。