回響／數位身分證政策挨批 政院：推個資獨立機關再整合

數位身分證政策喊卡後，中央印製廠與廠商賠償金額談不攏。行政院昨天表示，中央印製廠與其委外廠商間的履約爭議，工程會正積極調解中；至於內政部與中央印製廠，在政策暫緩期間則依契約相關約定辦理。國民黨立委賴士葆批數位身分證幾乎成爛尾樓，要內政部盡快停損。

數位身分證換發因資安爭議難續推，廠商向政府求償五億點二六元，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用五點二四億元，若協調破局，逾十億元費用將由全民埋單。

賴士葆昨天在立法院財政委員會質詢，錯誤的政策比貪汙更可怕，此政策是時任閣揆賴清德推的，立法院朝野和團體都反對，主推者後來是當時的內政部長徐國勇，現在人走茶涼，結果行政院長陳建仁撿起來一副要推的樣子。

民眾黨主席柯文哲表示，政治核心是執行力，推行數位身分證符合社會潮流，疫情期間，像印度這樣十三億人口的國家都開始推數位身分證，國家數位化是應當走的方向，「今天只是我們花十億元，見證當前政府的無能。」

內政部次長花敬群答詢表示，New eID在全世界絕大多數國家都已發行，台灣在智慧化國家或資安思考下，當然曾非常希望朝這個方向走；不過在發行過程中，各界確實有質疑，行政院正在由副院長召集跨部會討論。

行政院代理發言人羅秉成表示，政府規畫發行新式身分證的本意，是為推動智慧政府的基礎架構，邁向數位國家的目標，並兼顧保護個人資料與確保資通安全；面對境外對我資安攻擊日烈，國人對個資保護的要求也更高，相關學者專家、公民團體及立委也提出諸多意見，尤其憂心來自境外敵對勢力各種資安攻擊的威脅滲透，並倡議需先建立個資保護的獨立監督機制等配套，亟須審慎評估推動此項政策。

羅秉成說，行政院在二○二一年一月決定暫緩換發新式身分證計畫，為符合憲法法庭判決的要求，並加強保護民眾個資，政府現已規畫成立獨立個資保護專責機關，並提出「個資法」修正草案函請立法院審議中；有關新式身分證相關政策的後續推動事宜，在個資獨立機關成立後，政府會再就政策面、資安面、法制面及應用面進行跨部會意見整合。