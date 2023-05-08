台灣科技業創舉，光寶科技總經理親領軍 高階主管群輪流背負360度環景攝影，紀錄台灣海岸

繼四月中，以獨特虛實整合通路設計，結合社會共好理念為核心的企業品牌店光寶小舖開幕後，廣獲各界好評。為持續推動共好，光寶科技接下來走出戶外，與荒野保護協會合作守護珍貴的海島台灣，由總經理邱森彬親自領軍，與一階主管們，徒步在地景崎嶇多變的北海岸，輪流以360度環景攝影來接力紀錄台灣海岸環境的變化，化身公民科學環境監測的最佳助攻手。

「利他共好是光寶一貫秉持的核心價值。這一次的海岸行腳，所有高階主管共同以身作則，鼓勵同仁身體力行以實際行動來投入社會的參與。」光寶科技總經理邱森彬表示，企業的永續發展，應減少對自然環境、人群及社會的負面衝擊，如何運用創新的科技力，追求人與環境的和諧共好，是我們未來要共同面對的挑戰。

光寶科技總經理邱森彬與一階主管群輪流背負360度環景攝影進行海岸行腳與淨灘，於新北與基隆市交界處海岸合影。 圖／光寶科技 提供

攀岩、跋涉北海岸 運用影像科技力挺環境公民科學五月六日適逢立夏，光寶科技總經理邱森彬率領全體一階主管們，不畏風吹日曬，從基隆外木山大武崙走到萬里龜吼漁港，海岸步行全程約4.2公里。

主管們協力輪流背負特別開發的相機背包，以360度環景攝影技術，深入到車輛無法靠近的礁岩礫石地形，進行海岸情況的紀錄，藉由取得不易的影像資料，作為海岸環境監測公民科學的基礎。

360度環景相機記錄台灣海岸變化，就如同「海岸環境年度例行健檢」，累積大數據資料，以建立環境基礎資料庫，才可從更多元的角度來關注海岸現況，若有發現重大影響，便可即時提出反應，提供學術單位、政府做為研究及決策參考。

光寶自行研發App「Go Plogging」 同步協助紀錄「撿廢」成績此次的科技行腳，除了360度環景紀錄海岸影像外，光寶主管們透過荒野協會的解說，對台灣海岸生態有更深度的探索與瞭解，也同步撿拾海廢。

有鑑於廢棄物在撿拾後，數據統計困難，且不易累積，難以成為了解環境的基礎。光寶科技研發APP「Go Plogging」，以數位工具協助快速紀錄廢棄物的數量與類別。所謂「Plogging（樂跑）」，是由慢跑（jogging）和瑞典語中的撿垃圾（plocka upp）兩個單詞組合而成，鼓勵民眾在運動路程中也協助維護環境，是連冰島總統都很熱衷的新興環保運動。

Go Plogging除了具有健行／慢跑路徑紀錄的功能，還能讓使用者紀錄沿途撿拾的常見街道、海岸廢棄物數量，讓運動結束後，留下為環境貢獻的成績單，這一次也實際運用在海岸行腳的海廢撿拾紀錄中。

光寶科技總經理邱森彬親率一階主管群，輪流以360度環景相機記錄台灣海岸變化。 圖／光寶科技 提供

光寶科技長年關注海洋議題，2018年，啟動「SEA HOPE 看到海洋的希望」專案，透過產、官、學合作，光寶科技展開一系列淨灘行動及環境教育，希望透過結合企業夥伴力量，改善沿岸海廢污染問題。除了推出海廢回收塑料LGS-7505，並同時取得UL ECVP 2809溯源驗證暨UL 746D回收塑料性能認證黃卡，成為全球首家獲海洋塑膠（Ocean Plastic, OP）溯源與性能雙認證的企業。2022年更進一步，結合公民團體進行科技行腳紀錄，持續努力推動海洋議題，呼籲各界重視海廢污染與生態的影響。