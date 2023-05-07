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租金補貼已不管用 時力籲課屯房稅

台灣醒報／ 記者蔡昀恬╱台北報導
圖說:時代力量立委邱顯智5日在記者會上怒嗆，蔡政府提出的租金補貼方案是包裹糖衣的毒藥。(直播截圖)
圖說:時代力量立委邱顯智5日在記者會上怒嗆，蔡政府提出的租金補貼方案是包裹糖衣的毒藥。(直播截圖)

「蔡政府說好的房市三箭只做半套，現行房價比馬英九執政時期還要高很多！」時代力量立委邱顯智5日在記者會上怒嗆，蔡政府提出的租金補貼方案是包裹糖衣的毒藥。同黨立委陳椒華也認為，中央應以實價登錄做為課徵屯房稅的稅基，提高稅收的稅率，抑制房價持續攀升。

租屋不貼發不出去

邱顯智表示，蔡英文之前提出的改革房屋稅制、健全租屋體系、興建20萬戶社會住宅等政策都只做半套。

他表示，《租賃專法》修正案只管6萬戶的包租代管和4萬戶的仲介業租賃，獨漏坐擁100萬戶的逃漏稅小房東，政府拿出300億租屋補貼，結果只有發出了50億，就算放寬補貼條件也沒有看見房市下跌，結構性問題沒有解決，使得租金補貼變成是包裹糖衣的毒藥。

屯房稅兩部互踢皮球

陳椒華表示，內政部與財政部在屯房稅上互踢皮球，沒人敢課徵，內政部次長花敬群說，屯房稅會有副作用，財政部也說全國一致差別稅率的衝擊影響層面很廣，不宜貿然修法，陳椒華舉例說，投資客在桃園買三間房子所繳的稅是2.4%，在新莊買房卻是1.5%，竟然只比自用住宅的1.2%多一點，房稅比車的稅還要低的情況，可能只有在台灣能看到。

陳椒華認為，中央應以實價登錄做為屯房稅的稅基，提高稅率，最後稅收仍歸給地方，抑制抑制房價持續攀升。另外，她也提到《平均地權條例》修法對於預售屋禁轉售的部分改稱不溯及既往，就是替炒房族開後門。

包租代管根本灌水

王婉諭則認為，包租代管乍看之下達成率有8成，實際上是把5年來同一戶的續約媒合也灌水算進去，更別細究中間到底有多少比例是真正幫助到弱勢家庭？包租業者為了成交、房東為了自身保障，大多還是租給一般身分的租屋族，她呼籲社宅不只得加速蓋，現有國防部、台電等公有地也要優先盤點，加大政府興辦社宅的力度和量能。

時力黨團呼籲政府實行居住正義，禁止轉售預售屋、盤點公有地、加速興建社宅、檢討房屋持有稅，以及獎勵合法申報，嚴懲逃稅房東。

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陳椒華 房東 社宅 時代力量 邱顯智 租金補貼

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