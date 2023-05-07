聯合報一周大事 4/30~5/06

1964年5月6日，台北市消防隊新購的三套新型防火衣首度亮相，當日下午由消防員穿起新購的防火衣，在一堆融融烈火中穿梭往返試驗，履險如夷，不僅消防人員無恙，防火衣一點也沒有燒壞。消防隊員邱萬益自嘲，試穿起這件防火衣，好像準備升空的太空人似的，他也表示，這套衣服穿起來很輕便，也很舒適，就是有點悶熱。

2023-05-06 09:00