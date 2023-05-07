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聯合報一周大事 4/30~5/06
國內
3日：衛福部食藥署邊境檢驗在好市多進口冷凍藍莓中檢出A肝病毒，高達十五公噸藍莓遭攔截退運。
4日：勞動部宣布啟動第二期「投資青年就業方案」，砸一六○億元，在二○二三年至二○二六年協助八十萬名青年就業。
5日：主計總處公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三五，其中十七項重要民生物資ＣＰＩ年增率四月漲百分之七點三五，為十四年來新高。
國外
30日：南美洲內陸國巴拉圭舉行總統大選，長期執政的保守派「紅黨」四十四歲候選人潘尼亞，以百分之四十三得票率勝選。
3日：美國聯準會（Ｆｅｄ）宣布升息一碼（○點二五個百分點），聯邦基金利率達到百分之五至五點二五區間。
6日：英國為國王查理三世及王后卡蜜拉舉行加冕大典。
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