立委關注媒體分潤 促設數位發展基金

台灣如何建立新聞媒體分潤機制探討多時，繼民進黨立委林楚茵、張廖萬堅提出媒體分潤相關草案，立委林宜瑾也完成數位新聞發展與民主韌性法草案草擬，正在進行連署。

林宜瑾參酌專家學者、新聞業等意見，草案明定除保障新聞媒體業與數位平台的議價管道外，亦主張應由大型數位平台提撥一定比例營收，成立「數位發展暨民主韌性基金」，並透過具獨立性的委員會管理，依合理比例運用在公共、獨立與商業媒體運作所需，幫助新聞提升品質。

出身媒體界的林楚茵也提出「新聞媒體與數位平台議價法草案」，獲跨黨派共卅九位委員連署支持，草案已交付委員會等代排案審查。其重點明定主管機關為數位發展部，新聞媒體業向主管機關提交議價請求登記後，得就被轉載的原創新聞內容，與數位平台議價。

張廖萬堅參考澳洲模式，提新聞媒體與數位平台強制議價法草案，給予充分談判空間、以仲裁決定最終給付金額，目前也尚待委員會排案審查。