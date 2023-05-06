聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委關注媒體分潤 促設數位發展基金

聯合報／ 記者林縉明／台北報導

台灣如何建立新聞媒體分潤機制探討多時，繼民進黨立委林楚茵、張廖萬堅提出媒體分潤相關草案，立委林宜瑾也完成數位新聞發展與民主韌性法草案草擬，正在進行連署。

林宜瑾參酌專家學者、新聞業等意見，草案明定除保障新聞媒體業與數位平台的議價管道外，亦主張應由大型數位平台提撥一定比例營收，成立「數位發展暨民主韌性基金」，並透過具獨立性的委員會管理，依合理比例運用在公共、獨立與商業媒體運作所需，幫助新聞提升品質。

出身媒體界的林楚茵也提出「新聞媒體與數位平台議價法草案」，獲跨黨派共卅九位委員連署支持，草案已交付委員會等代排案審查。其重點明定主管機關為數位發展部，新聞媒體業向主管機關提交議價請求登記後，得就被轉載的原創新聞內容，與數位平台議價。

張廖萬堅參考澳洲模式，提新聞媒體與數位平台強制議價法草案，給予充分談判空間、以仲裁決定最終給付金額，目前也尚待委員會排案審查。

林宜瑾 主管 林楚茵

延伸閱讀

綠委關注媒體分潤機制 盼修法成立數位發展基金

郭台銘拋「機器人」上戰場 國科會提一困境：全世界都沒有

imB涉假債權真吸金 數位部：該網域已經下架

郭台銘沒進新北座談 林楚茵：不能去、不敢去都因侯友宜

相關新聞

聯合報系、願景工程4作品 入圍SOPA卓越新聞獎

素有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版協會（SOPA）昨公布「二○二三年卓越新聞獎」入圍名單，聯合報系入圍華文類三獎項，其中...

立委關注媒體分潤 促設數位發展基金

台灣如何建立新聞媒體分潤機制探討多時，繼民進黨立委林楚茵、張廖萬堅提出媒體分潤相關草案，立委林宜瑾也完成數位新聞發展與民...

「女性在體壇」攝影賽 聯合報記者獲首獎

台美共建亞太運動性平交流國際論壇昨天頒發以「女性在體壇」為主題的國際攝影大賽，這是全球第一次以體壇女性影像呼籲推動運動平...

戲劇帶有自殺情節 調查顯示：播出後模仿行為比例增加

近年新聞已避免過度報導自殺事件，並著重自殺防治宣導，但隨著串流影音平台崛起，影視戲劇的自殺防治也被各界關注。2017年某...

udn轉角國際作品 入圍SOPA亞洲卓越新聞獎

堪稱「亞洲普立茲獎」的亞洲出版協會（SOPA），今天公布「2023年亞洲卓越新聞獎」入圍名單，聯合新聞網的內容頻道《udn global 轉角國際》僅報名2項作品，2項皆入圍；分別是突發新聞獎（Excellence in Reporting Breaking News）：「南韓梨泰院慘案」以及解釋性報導獎（Excellence in Explanatory Reporting）：「2022 菲律賓選舉專題」兩項作品，在全球百件參賽作品中脫穎而出！

全球首次女性在體壇攝影賽 本報記者余承翰獲首獎

蔡英文總統上午出席台美共建亞太運動性平交流國際論壇，並呼籲推動運動平權。本次攝影大賽為全球第一次以「女性在體壇」為主題的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦