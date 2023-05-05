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戲劇帶有自殺情節 調查顯示：播出後模仿行為比例增加

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心今舉辦「疫後自殺防治：擴大影音與媒體的正向傳播效應」自殺防治新聞媒體聯繫會議。記者許政榆／攝影
台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心今舉辦「疫後自殺防治：擴大影音與媒體的正向傳播效應」自殺防治新聞媒體聯繫會議。記者許政榆／攝影

近年新聞已避免過度報導自殺事件，並著重自殺防治宣導，但隨著串流影音平台崛起，影視戲劇的自殺防治也被各界關注。2017年某部美國影集高收視率，連帶影響美國10至17歲青少年自殺人數，凸顯影視戲劇從構思、演出、播放乃至宣傳等，都需要設想到影視作品對現實生活中的高脆弱族群，可能帶來負面影響。專家建議，若能掌控危機情節，對脆弱族群有所益處，產生正面的「帕帕吉諾效應」。

台灣自殺防治學會秘書長、新光醫院精神科主任詹佳達說，數年前一部國外影集，描述青少女自殺後，喜歡她的男生一一抽絲剝繭，了解她生前受了多少的痛苦。該劇播出1、2年後出現許多研究，發現該劇影響許多影迷，尤其是10多歲的年輕族群，相較其他年齡層族群，在戲劇播出後3個月，自殺率相較過往有明顯提升。

詹佳達表示，戲劇中的自殺片段，恐造成民眾觀看後出現自殺意念、或模仿性自殺行為；在年齡和性別與自殺身亡的角色最接近的群體中，模仿效應最為明顯，且經過一段時間可被檢測；研究也表明，一個人如果能掌控危機情節，可能對脆弱族群有所益處，這些正面影響被稱為「帕帕吉諾效應」，這是以莫札特歌劇「魔笛」中，一個名為帕帕吉諾的角色命名，他原先計劃自殺，但在最後一刻被阻止，因他被提醒有其他選擇來取代結束自己的生命。

依2022台灣傳播調查資料庫數據，觀劇民眾包括年輕人（18至39歲）、中年人（40至65歲）、老年人（大於65歲），老年人平均每周觀劇4.5天最高，其次為中年人3.9天、年輕人3.7天，平均4天；老年人每天平均觀劇81.9分鐘，中年人77.4分鐘、年輕人73.6分鐘，雖然追星族多為年輕族群，但因學業、工作繁忙，觀劇時間也較少。

世界衛生組織（WHO）2019年公布針對影視工作者自殺防治手冊，提醒創作者編導時，除了提高收視，也要注意減少不良反應，像是「應包含藉由人物角色及敘述展現出解決問題的有效方法與復原力」、「表現家人、朋友及他人的支持所帶來的潛在正向價值」、「避免描述自殺行為與方法」、「應描述自殺是複雜且涉及多重問題所造成的」等12項要點，讓民眾了解還有其他方法可以應對挫折。

中華編劇學會副秘書長鄧依涵指出，戲劇結構中「衝突」是重要元素，主角透過各樣行為去解決衝突，而新冠疫情後民眾失眠、焦慮、壓力比例都上升，更多創作者會在作品走「療癒」路線，或是逆境重生，例如在劇中帶有自然唯美陽光、女主角甜美笑容、劇情簡單易懂不燒腦，若是悲傷的劇情但搭配柔和音樂配樂等，一方面符合劇情轉折需求，劇本身也達到陪伴效果，協助民眾壓力排解，心理創傷恢復。

聯合報副總編輯洪淑惠表示，報社對自殺防治內控非常嚴格，幾乎不會在報版刊登自殺新聞，除非有特別值得探討的對象，像是曾有一社會案件，起初看起來是自殺新聞，但經過本報社會記者追查，才知道是父親殺妻女的刑事案件。相信聯合報與其他媒體努力下，持續降低自殺新聞對受眾影響，包括不主動推薦、推播自殺新聞，避免聳動標題與讓人不適的圖片等。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心認為，政府與媒體、影視界需要更多溝通，了解不當自殺報導、作品帶來的負面影響，若能將正面傳播發揮最大效果，例如在作品中帶入自殺防治守門人等觀念，將可減少負面影響。全國自殺防治中心主任李明濱表示，希望影視劇相關從業人員能夠協助使作品發揮其正面影響，並以不同形式的方式投入自殺防治工作，共建穩固之自殺防治網路。

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