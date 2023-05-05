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udn轉角國際作品 入圍SOPA亞洲卓越新聞獎

聯合新聞網／ 台北訊

素有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版協會（SOPA），今天公布「2023年亞洲卓越新聞獎」入圍名單，聯合新聞網的內容頻道《udn global 轉角國際》僅報名2項作品，2項皆入圍；分別是突發新聞獎（Excellence in Reporting Breaking News）：「南韓梨泰院慘案」以及解釋性報導獎（Excellence in Explanatory Reporting）：「2022 菲律賓選舉專題」兩項作品，在全球百件參賽作品中脫穎而出！

發生於2022年在10月29日深夜的南韓梨泰院慘案，突發新聞報導由《轉角國際》主編林齊晧、駐韓記者楊虔豪，二人共同製作，主編在編輯台後端負責資訊釐清、基本事實採寫和提供現場記者遠端支援，報導的主要編採由在首爾駐點的記者楊虔豪負責即時資訊分析、現場採訪以及案件解釋報導。

2022年10月29日晚間，南韓發生梨泰院踩踏事件，傷亡慘重。圖／路透社
2022年10月29日晚間，南韓發生梨泰院踩踏事件，傷亡慘重。圖／路透社

10月29日晚間，編輯部第一時間得知梨泰院現場發生混亂後，隨即聯繫在首爾現場的記者楊虔豪。「南韓梨泰院慘案」專題系列，不僅為案發當時華文速度最快、貼近現場且脈絡解釋最為完整的梨泰院報導，連南韓本地、鄰近的日本新聞平台，在30日清晨都幾乎尚未有統整準確快速、內容爬梳完整的長篇報導。

突發報導也在極短時間內，製作了梨泰院現場周邊的行進地圖、案發巷弄的實景攝影圖、案發前後的對比照片，讓讀者更能從視覺理解。「南韓梨泰院慘案」系列也在後來持續追蹤，發展為華文新聞裡極少數針對梨泰院事件全面性的專題報導。

「2022 菲律賓選舉專題」，是台灣罕見針對菲律賓大選製作的解釋性報導。圖／路透社
「2022 菲律賓選舉專題」，是台灣罕見針對菲律賓大選製作的解釋性報導。圖／路透社

入圍解釋性報導獎的「2022 菲律賓選舉專題」，是由《轉角國際》編輯周慧儀負責採訪報導，跨國專訪戒嚴時期下的倖存者 Joanna、小馬可仕支持者 Gina、當地獨立媒體《Rappler》記者 Sofia Tomacruz 以及菲律賓研究學者賴奕諭；透過不同身分背景的人物，解釋在這場大選背後錯綜複雜的政治史、社會人物故事。

尤其是透過對比「戒嚴倖存者」與「小馬可仕支持者」看似矛盾對抗的生命經歷，理解他們如何以自己的方式參與這一場選舉，從他們的說法中拼湊出菲律賓社會面對的撕裂、掙扎與現實。這不僅是一場歷史詮釋權之戰，更是一場人權之戰。

在這場選戰裡，大量真假資訊盤根錯節地交織在一起：何謂「真的歷史」、何謂「假的新聞」、什麼才是菲律賓該優先處理的議題？什麼又是對菲律賓最好的領導者？對此，每一位出生家庭不同、地域不同、生命經歷不同的選民，都有自己所認為最好的選擇。本文為華文報導裡罕見針對菲律賓大選製作的解釋性報導，也是台灣少有能夠採集菲律賓在地人物、並且綜合新聞從業者和學術研究者視角的報導。

綜合兩篇報導，《udn global 轉角國際》編輯同仁以最專業、快速全球的視野觀點報導，對於華文世界而言都是相當珍貴的一手材料和解析，也是思考亞洲當代政治、歷史轉型正義的一面東南亞明鏡。「2023年亞洲卓越新聞獎」預計於6月15日公布得獎名單。

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