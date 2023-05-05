綠見2050(下)／接棒淨零　在建築當中看見永續

淨零碳排、節能減碳是當代人耳熟能詳的口號，隨著極端氣候惡化，世人驚覺改變的力道不夠大，必須採取更積極的行動；世界經濟論壇(World Economic Forum，WEF)近幾年的《全球風險報告》更把「氣候行動失敗」列為前幾大全球風險，與「極端氣候」同樣威脅人類生存。

未來，減碳不再只是政府部門、品牌企業的試題，更是所有人無法迴避的測驗。身為營建業永續領導品牌的冠德企業集團，在追求「專業職人」的目標外，也期許能為社會建造永續共好社會。

冠德建設參與由由國家住宅及都市更新中心主辦的「行二行三公辦都市更新案」，將以最大化開放空間、新型態行政園區和新趨勢綠色營建，讓永續發展不局限於環境面，而是整個城市都能受惠。 圖／冠德建設 提供

永續共好如何可能 冠德先做示範

隨著國際倡議與政策推動，建築業轉型將是淨零的關鍵一步。為此，冠德企業集團運用旗下子公司，包括冠德建設、根基營造與環球購物中心，從前期的規劃設計、營建施工到後續的運營管理，致力於盤查且降低建築碳足跡，在建築物開工到拆除的生命週期中，每一階段都以永續為優先考量。

在眾多永續指標項目中，冠德企業集團回歸初心，專注於「節能」與「減碳」。在節能領域，冠德建設提升循環建材、環保綠建材的使用率，降低能、資源消耗也減少廢棄物；在減碳領域，冠德建設以綠色家園為目標，積極增加個案申請綠建築及碳足跡認證，審視碳排放量。

引航工程業界 從強化BIM、透明碳足跡做起

根基營造則強化BIM（Building Information Modeling，建築資訊模型技術），事先輸入各種參數與資訊，模擬實際建築規劃，精準調控施工過程的材料需求，無論是高樓建築或是城市共同管線規劃，系統模擬實際的建築規劃，讓工程師在施工前確認細節，避免施工過程中的材料耗損。

此外，考量台灣的氣候環境與日照條件，BIM還可根據建築坐向、太陽照射幅度與日照量，提供綠能分析與節能對策，快速優化工程設計；完工後還可以建立永久維運資料庫，讓建築物的生命週期管理更方便、透明，達到永續發展的目標；在減碳領域，根基營造更是全台首家「全工地」溫室氣體盤查的營造公司，2019年於台東南迴公路C1標工程更取得工程業界第一張碳足跡查驗證明。

環球購物中心在商場內推廣環保、低碳生活，大量使用再生建材與智慧互動式看板，讓循環減碳融合生活，走入商場即永續。 圖／環球購物中心 提供

讓循環減碳融入生活 走進商場即永續

環球購物中心系統性管理照明與空調，增進能源使用效率，並且將永續行為推廣到每一處消費環境；從消費者端來看，不僅在商場內提供綠色商品，購買環保材質服飾與生活用品，在滿足日常所需時也維護地球，大量推廣電子支付與智慧互動式看板，也減少紙張的浪費與使用。

從商場端來看，商場內大量運用環保建材，以桃園A19分店來說，櫃位隔間採用模組化組裝，可重複使用減少廢棄物，休憩區的沙發與桌子都是以寶特瓶、麥渣、玻璃等再生材質製造；同時，多個商場也都設有太陽能發電系統、電動汽、機車充電設施，讓循環減碳融入生活，社會大眾走進商場即永續。

建築對標SDGS 打造永續低碳城市

面對地球環境逐漸惡化，冠德建設為求營造美好家園、善盡企業社會責任，除了旗下每一案盡力配合綠建築、智慧標章規範的要求外，也結合聯合國永續發展目標（SDGS，Sustainable Development Goals），引入永續理念至每一項建案中。

正當國際都在關注永續轉型，「淨零碳排」就像一場綠色奧運，台灣想要維持競爭力，在各國之間脫穎而出，必須先擬定願景與目標。冠德建設率先起跑，從建案設計、營建工法到營運維護，帶動建築產業轉型，也期望眾人能夠發揮自身力量，一棒接一棒，共同打造低碳城市，進而創造永續台灣。