綠見2050(上)／邁向淨零　建築業的永續轉型如何可能

極端氣候威脅已是各國共識，但眾多研究顯示，全球減碳力道不足，攝氏1.5度升溫警戒線即將淪陷；COP27(聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議)更將峰會主軸定為「共同實踐(Together for Implementation )」。

根據聯合國環境規劃署(UNEP)2021年研究統計，建築與營建業佔全球溫室氣體排放37%，高於工業和運輸部門總合；國際能源總署也直指，建築物從建材的原料、運輸和製造階段，到營建階段與使用居住階段。

因此，挽救逐漸惡化的氣候危機，不僅仰賴眾人的選擇與努力，建築業更是蘊含潛力的減碳黑馬。

圖／國家發展委員會 提供

朝向「近零」目標 專注減碳與節能

面對國際倡議與數據，台灣的情況又是如何？根據經濟部能源局2020年統計，住宅部門佔

總體碳排放量約11.55%；國發會2022年出檯的2050淨零路徑規劃，就將建築部門列為四項產業轉型之一。

建築業的耗能、高碳排量特性一直是環境痛點，儘管台灣早於1999年實施綠建築標章制度，評估綠化量、節能、減碳、減廢等指標。不過，隨著時代演變，綠建築標章已經無法精準回應「淨零碳排」需求。

因此，淨零路徑規劃特別強調「節能」與「減碳」兩項指標，並且提出階段性政策，宣示2050年全國100%新建築與超過85%既有建築物為「近零」，公有建築物與新建築物也須進行能耗評估與後續營運規劃。

成功大學建築學系教授林憲德比喻，綠建築標章就像是「百貨公司」，廣納各項環保永續指標；淨零路徑規劃則是「精品店」，專注在節能與減碳兩項指標。

建築業的碳排放量「近零」如何可能？林憲德指出，多數建築物碳排量較大的項目在於新建工程資材和建築使用耗能，業者第一步可先從此著手，除了採用低碳建材之外，減少使用居住階段的耗能也是關鍵。

林憲德舉例，台灣過往在照明與空調系統有過度設計的習慣，例如辦公大樓天花板每平方公尺裝20瓦的燈泡，但國際設計才10瓦而已，多出來的都是浪費。

更糟的是，當過度照明和較高備載容量的空調系統年久失修，造成的能源浪費相當可觀。澄毓綠建築設計顧問總經理陳重仁表示，相較於公有建築，在民用建築推動節能比較困難，與其傷筋動骨的更改外殼，不如先從家電下手，用補助、能效標示等方法進行，尤其不要小看更換電器的影響，不僅電器使用佔了一半以上的住宅耗能，若是能系統性地更換，更可以達成1+1大於2的效益。

台灣的淨零排放路徑規劃圖中，宣示2050年全國100%新建築與超過85%既有建築物為「近零」。 圖／國家發展委員會 提供

邁向淨零之路 仰賴政府引導

面對老舊建築與過度耗能，儘管政府能以法規或命令規範公家機關或新建築，但既有建築物則鞭長莫及，大樓需要定期的消防檢查或電梯檢查，卻沒有照明、空調的效率檢查。

「想翻轉一定要靠法規。」陳重仁以德國為案例，指出德國的建築節能規範非常嚴格，建築師必須負責建築能效，連帶使得節能相關產業非常發達，因此只要政府願意適當提升法令的標準，就能立刻促使產業升級。

面對能源產業與市場的興起，陳重仁呼籲，政府能多投入資源在改善節能的項目上，目前政府的氣候基金，大多投入能源部門，發展太陽能、風能等新能源產業，但農業、建築業等分配到的資源相對較少，加上台灣電價較為便宜，缺乏「繳費的痛點」，願意建置節能或能源回收設備的企業與民眾相對更少。

「沒有強制法令是沒有用的。」林憲德也說，只有政府透過法規強制規範，才能帶著產業一同轉型。

讓淨零落地實踐 從改變「消費者意識」開始

當淨零碳排成為當代顯學，建築業的轉型也鳴槍起跑，如何吸納國際經驗轉化為在地實踐，真正讓淨零碳排在台灣落地，不僅仰賴政府與企業的努力，建築使用者也至關重要。

儘管政府能以法規強制規範新建築物，但台灣有著數百萬棟老房子，如何跟上淨零轉型，關鍵就得靠日常在其中居住、辦公、使用的眾人，惟有培養「消費者意識」，讓大家都能意識到問題所在，並且願意支持和投入資源改善，才可能讓永續擴及到生活每一處場域，讓台灣在這一場淨零賽事中，維持領先，最終衝破終點線，成為與地球共好的典範。