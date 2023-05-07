簡榮宗終結汐止交通夢魘 爭取貼近需求的捷運規劃

新北市第12選區立委參選人簡榮宗期望政府審慎評估汐止捷運，縮減民眾轉乘時間，提升搭乘意願。 圖／簡榮宗 提供

為了解決新北市汐止區交通夢魘，爭取參選新北市立委的律師簡榮宗，希望未來當選立委之後，能夠爭取貼近民眾交通需求的捷運規畫。

因地理位置便利，近年許多民眾移居汐止，突破二十萬人口大關，人口增加帶來龐大車流量，交通成了汐止迫切需要解決的問題。

汐止捷運工程延宕多年，新北市第12選區立委參選人簡榮宗未來進入國會，將緊盯捷運興建進度，絕不再讓汐止捷運成為每次選舉的支票。

隨著汐止人口急速攀升，汐止交通無法負荷。汐止的公車路線，多達半數都會經過南港展覽館，對於許多汐止人來說，搭乘公車前往南港展覽館，再轉乘捷運是大家的日常。過去中央為解決汐止缺乏捷運的問題，雖然推出台鐵捷運化政策，但效果不彰。

連接汐止與南港的大同路，每到尖峰時段必塞，台鐵增加列車班次有一定限度，即使緊鄰台北，汐止人需要耗費許多時間在往返交通，簡榮宗表示，汐止人目前迫切需要的是一個能順暢與快速出入的路線，舒緩滿載的交通系統。

新北市第12選區立委參選人簡榮宗說，汐止未來擁有汐東捷運、基隆捷運、台鐵等三鐵，鄰近兩條國道，有科學園區產業聚落，將發展成大台北東區的重鎮。 圖／簡榮宗 提供

今年初捷運汐東線傳來好消息，但後續的基隆捷運規畫，是否完全符合需求，仍有待商榷。依據現行規畫，未來民眾搭乘捷運，要在南港或展覽館步行連通道，轉乘其他路線，設計與環狀線相似，增加民眾通勤時間，這會影響搭乘意願。簡榮宗期望政府能審慎評估，尋找更適合的解決方式，縮減民眾的轉乘時間，提升搭乘意願。

汐止在地居民關心捷運工程的規畫與進程，目前政府舉辦的公聽會，多辦在平日上班時間，許多真正有需求的通勤族，都無法出席表達訴求。簡榮宗建議透過網路平台，建立政府與民間、新北市與基隆市的多方溝通管道，整合各方意見，完善規畫真正符合需求的捷運。

簡榮宗指出，除了捷運之外，希望政府針對聯外道路拓寬和增設道路，加速進行，完善汐止交通路網。汐止未來將成為擁有汐東捷運、基隆捷運、台鐵等三鐵的交集點，同時鄰近國道一號和三號系統，設有汐止科學園區等形成產業聚落，將有充足的潛力，發展成大台北東區的重鎮之一，簡榮宗要求政府完善規畫，為當地帶來新面貌。

去年因國道走山而幾近癱瘓的汐止交通，至今仍讓汐止人心有餘悸，捷運興建帶來長達數年的交通黑暗期，也讓許多在地居民十分擔憂。簡榮宗盼政府盡快說明捷運工程預期影響範圍，應參考先前捷運在新莊中正路等其他地區興建封路所造成的交通難題，儘速提出因應措施，加強對在地民眾宣導，以避免造成當地民眾以及商家的不便。