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主張並不是重啟核四！郭台銘心痛談話被扭曲「我不可能這麼無知」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
鴻海創辦人郭台銘。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

正爭取國民黨總統參選人提名的鴻海創辦人郭台銘，今在台北和工商建設研究會進行講座。郭台銘表示，自己要檢討表達方式，媒體上面看到的「真的不是我想說的」，並表示自己主張並不是重啟核四，核四是過時設計，「幾千億投資注定浪費」，但他支持發展以AI管控、小型裝置等推行核能發電。

此外，郭台銘也說，關於議會監督爭議，他是主張以CEO精神注入台灣行政管理系統，但議會監督當然是天經地義，不過可以作為「最低標準」，應以經理人對於經營目標是否能達成、明確檢驗項目指標等的更難標準來要求。郭台銘說，他有必要再說明，是怪他自己沒說清楚。

郭台銘表示，這幾天他看到媒體對他談話的討論蠻心痛，滿多人建議他澄清被媒體扭曲的意思，但他認為「更應該檢討我自己」，自己表達方式有問題，所以他今天要藉機澄清，並強調「我不可能這麼無知」、「選總統政策思考不可能草率沒準備」。

郭台銘對能源政見說明表示，台灣現行能源政策與國際推行零碳的趨勢背道而馳，不可能再增加燃煤及燃氣發電，且既有煤氣，連現在發電容量都無法維持，如此台灣必定缺電，不管是要減碳或發電發展科技，乾淨、成本低廉的核能「不能不採用」。

郭台銘再指出，核能最大問題在安全，而美國、法國都在發展新核能電場，他認為兩個方向，一個是以人工智能管理電廠，將人為不確定因素降到最低，另是傾向小型裝置，讓核電廠運作和反應更能受到控制，電力運輸及配電更靈活。

郭台銘說，「我主張並不是重啟核四」，核四是過時設計，要重啟牽涉到太多昂貴、不經濟的環節，幾千億投資注定浪費，但也不能因此放棄核電，應儘速以最新最安全技術擬定新核能政策。

郭台銘也提出，要改革台電電力壟斷的情形，鬆綁法令，讓高科技園區可自行安排電力供應系統，也引進願意協助台灣提供電力的先進公司，得以彈性地和高科技產業訂定工業合約，讓產業都能到供電，穩定供電下民生用電互相競爭、進一步整合，穩固新世代供電基礎。

鴻海創辦人郭台銘（圖右）今改口表示，自己主張並不是重啟核四。記者程遠述／攝影
鴻海創辦人郭台銘（圖右）今改口表示，自己主張並不是重啟核四。記者程遠述／攝影

2024大選 總統大選 郭台銘

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