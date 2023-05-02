捐新冠疫苗三單位 台積電缺席晚會、鴻海慈濟參與排字

疫情陪伴大家三年多，從最初對染疫的驚惶失措，到把確診當作流感或是感冒的「平常心」，慈濟與台積電、鴻海當年捐贈一千五百萬劑BNT疫苗，提高疫苗覆蓋率，是解封關鍵之一。昨天衛福部疾管署舉行「Covid-19捐贈暨授獎表揚晚會」，鴻海和慈濟皆派代表前來，台積電缺席。

今天晚會中，僅美、日駐台代表有上台致詞分享捐贈疫苗的種種。並未特別針對捐贈疫苗的三個民間單位進行表揚，僅邀請鴻海精密集團發言人巫俊毅、慈濟基金會執行長顏博文上台參與「希望永遠都在」排字儀式，拼出「HOPE AND RESLIIENCE」，代表「希望與韌性」。

最終，在主持人的介紹下，感謝了300餘名的捐贈防疫物資的民間團體。國際佛光會中華總會副總會長吳欽杉表示，佛光山本來想要捐贈疫苗，但礙於當時規範需要由政府出面採購，因此轉為捐贈口罩、防護衣等防疫物資給第一線防疫人員，今天受邀來感恩晚會，樂見民眾回歸正常生活。

蔡總統致詞時，先是感謝廿二個縣市的防疫夥伴、部會團體代表， 再提及指揮中心工作人員，以及行政院長陳建仁、蘇貞昌、行政院首席防疫顧問張上淳，最後也感謝各國駐台使節代表。

蔡總統指出，防疫龐大複雜，要給民眾重要的防疫指引，醫護人員輪班照顧確診病患，在檢疫站頂著大太陽幫忙篩檢，地方衛政、民政、警政系統力支援防疫、邊境防疫人員、防疫旅館、防疫車隊都相當辛苦，為台灣守住疫情防線。

「各行各業為防疫付出，要表達心中感謝永遠也說不夠。」蔡英文說，防疫過程要感謝太多人，台灣有你們真好，現場也有各國駐台使節，台灣防疫三年來，也跟各國攜手合作，一同走過疫情嚴峻挑戰。

疾管署發布新聞稿表示，受表揚與感謝團體包括航空與海業、防疫車隊、防疫旅館、鄰里幹事、國軍、警察、志工、八大醫事公會、照顧服務員、物流人員、快篩或口罩醫療器材產業、電信公會、檢調人員法制人員、各縣市地方防疫第一線人員，以及卅名政府部會等個人、團體代表，感謝其堅守崗位，守護國人。