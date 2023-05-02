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患難見真情的友誼疫苗 AIT：榮幸與台灣並肩作戰

中央社／ 台北2日電

患難見真情，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫3年期間，許多國家捐給台灣「友誼疫苗」，包含捐400萬劑莫德納疫苗的美國，美國在台協會今天表示，榮幸與台灣並肩作戰。

中央流行疫情指揮中心完成1197天任務，昨天起功成身退，今天舉辦捐贈感恩暨授獎表揚晚會，邀請許多防疫物資捐贈單位，除了民間單位捐贈的1500萬劑BNT疫苗，還有美國捐贈400萬劑莫德納疫苗、日本420.4萬劑AZ疫苗，立陶宛、捷克等其他國家也有捐贈。

美國在台協會（AIT）代理處長柯傑民（JeremyCornforth）致詞時表示，很榮幸美國能在這時和大家站在一起，跟台灣並肩作戰，共享透明資訊，美國民眾也很謝謝台灣的慷慨，在疫情嚴峻間，願意捐口罩給美國，彼此是真誠的好朋友，在艱困時間能一起挺過，謝謝台灣的貢獻。

面對COVID-19疫情威脅，在全體民眾的努力下，國內疫情得到控制，也受到國際矚目肯定，台灣從過去的口罩進口國，轉變為全球第2大口罩生產國，可充分供應國內需求。COVID-19疫情之初，台灣提供美國逾1000萬片口罩。

日本台灣交流協會代表泉裕泰則說，台灣奠定正確防疫，身為在這裡生活的一分子，要向所有第一線防疫人員的努力致上崇敬的感謝之意，有這麼好的朋友作鄰居很幸福，代表日本感謝大家，台灣是重要夥伴及珍貴友人，希望繼續攜手共同前進。

2020年4月，疫情擴大，日本防疫物資不足，台灣捐贈的200萬片口罩給日本。泉裕泰回憶，當時所有人都不知道疫情會持續到什麼時候，台灣朋友的心意比什麼都令人感激，讓日本感到很溫暖，所以在台灣最需要的時候，日本捐疫苗給台灣。

美國在台協會 日本台灣交流協會 立陶宛 COVID-19

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