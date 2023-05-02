廢棄物棄置荒野 環保署：盼循環利用

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】業者不自律，廢棄物棄置山林！環保署監察總隊副總隊長施勝鈞2日表示，業者惡意傾倒廢棄物，造成環境破壞，而稽查只能抓一個是一個。他也說，未來擴大廢氣物循環再利用的管道，也是減少廢棄物產出的方式之一。

環署宣導自主管理

施勝鈞表示，就過去稽查廢棄物的執法經驗，業者違規情況主要有刻意違法、跟不熟悉環保法規而觸法等狀況，違法丟棄廢棄物的方式包括棄置於荒郊野外、或假借正式名義租地，但卻是放置工業廢物；或者將廢棄物以桶裝方式安放於倉庫。

根據環保署資料指出，111年全國針對廢氣、廢水與廢棄物的稽查次數有16萬次，更有1萬3件處份案件。其中，廢氣、廢水處分案件數自109年以來有微幅下滑，但廢棄物的處份數量卻不減反升。

強化再利用管道

施勝鈞說，打擊非法業者除了透過稽查、加重罰則之外，還應該主導引導業者進行產業升級，優化污染防治技術，112年起會針對廢汙泥、廢溶劑、廢塑膠與廢木材等產源業者，進行宣導說明會。

他強調，如果業者在不知情的狀況下，委託不肖業者處理廢棄物的話，經查處，仍須接受連帶責任的懲罰，所以產源業者進行自我管理十分重要。施勝鈞表示，面對不法業者傾倒廢棄物，環保署也希望能增加循環利用的管道，使廢棄物能夠再度利用，如酒廠的酒糟廢棄物其實可供應給畜牧業的豬隻食用。

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