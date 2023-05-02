快訊

賭場上演MMA！8陸客打群架影片瘋傳 澳門當局震怒：永久禁止入境

廢棄物棄置荒野 環保署：盼循環利用

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】業者不自律，廢棄物棄置山林！環保署監察總隊副總隊長施勝鈞2日表示，業者惡意傾倒廢棄物，造成環境破壞，而稽查只能抓一個是一個。他也說，未來擴大廢氣物循環再利用的管道，也是減少廢棄物產出的方式之一。

環署宣導自主管理

施勝鈞表示，就過去稽查廢棄物的執法經驗，業者違規情況主要有刻意違法、跟不熟悉環保法規而觸法等狀況，違法丟棄廢棄物的方式包括棄置於荒郊野外、或假借正式名義租地，但卻是放置工業廢物；或者將廢棄物以桶裝方式安放於倉庫。

根據環保署資料指出，111年全國針對廢氣、廢水與廢棄物的稽查次數有16萬次，更有1萬3件處份案件。其中，廢氣、廢水處分案件數自109年以來有微幅下滑，但廢棄物的處份數量卻不減反升。

強化再利用管道

施勝鈞說，打擊非法業者除了透過稽查、加重罰則之外，還應該主導引導業者進行產業升級，優化污染防治技術，112年起會針對廢汙泥、廢溶劑、廢塑膠與廢木材等產源業者，進行宣導說明會。

他強調，如果業者在不知情的狀況下，委託不肖業者處理廢棄物的話，經查處，仍須接受連帶責任的懲罰，所以產源業者進行自我管理十分重要。施勝鈞表示，面對不法業者傾倒廢棄物，環保署也希望能增加循環利用的管道，使廢棄物能夠再度利用，如酒廠的酒糟廢棄物其實可供應給畜牧業的隻食用。

【更多精采內容，詳見

廢棄物 環保署

延伸閱讀

台南第一條捷運第一期藍線進入環評 環保署實地勘查

勿再南電北送 環團：屋頂光電應入法

傳產大咖攻碳捕捉 邁步

非法業者排廢水疑汙染霧峰1期農作 最高可罰1500萬

相關新聞

八旗總編富察赴中遭捕 他分享營救親友的親身經驗

驚聞台灣八旗出版社的總編輯富察在3月份赴中國省親時被國安單位秘密拘捕而失去了自由。推斷他現在應該是處於「指定場所限制居住」的狀況之下。由於應該已經超過中共法律制度有機會無罪釋放的37天期限，情況已經不容樂觀。

打破台劇「天花板」 《人選之人》談選戰文宣幕僚秘辛

上篇談《模仿犯》之後，我說《模仿犯》跟《人選之人》打破我心中的「台劇天花板」，必須更正確地說，《人選之人》是讓「台劇天花板」一詞絕跡之作，未來台劇不再是給台灣人的作品，它更是走向了台灣旗艦劇的道路，台劇將重新成為跨國性的商品，觸角也將突破過去的想像。

廢棄物棄置荒野 環保署：盼循環利用

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】業者不自律，廢棄物棄置山林！環保署監察總隊副總隊長施勝鈞2日表示，業者惡意傾倒廢棄物，造成環境破壞，而稽查只能抓一個是一個。他也說，未來擴大廢氣物循環再利用的管道，也是減

郭台銘向韓國瑜、韓粉道歉了 訪高雄提4年前初選紛爭

鴻海集團創辦人郭台銘角逐2024大位，今天上午先到屏東拜訪國民黨籍議長周典論和國民黨籍議員，強調「跟議長請益」，對於媒體追問關於郭談高雄半屏山設核電廠一事，並未回應。今天下午3時許郭台銘到高雄左營果峰社區活動中心，一開場他為4年前總統選舉與韓國瑜相爭造成黨內歧見，當場公開向韓國瑜及韓粉致歉...

海岸巡防機關器械條例修法三讀 管碧玲允諾研擬配套

立法院今天三讀通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正案，修法5項變革將強化海巡機關執法規範，落實施政效益。海委會主委管碧玲...

勿再南電北送 環團：屋頂光電應入法

「都市建築達一定規模者，應強制加裝屋頂光電！」地球公民基金會議題部主任蔡卉荀2日表示，立法院正審議《再生能源發展條例》，應儘速通過立法，減少光電集中於南部農村的狀況。信義新城管委會總幹事林振宇也指出，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦