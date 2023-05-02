勿再南電北送 環團：屋頂光電應入法

「都市建築達一定規模者，應強制加裝屋頂光電！」地球公民基金會議題部主任蔡卉荀2日表示，立法院正審議《再生能源發展條例》，應儘速通過立法，減少光電集中於南部農村的狀況。信義新城管委會總幹事林振宇也指出，屋頂光電為該大樓帶來每年百萬的電費收入。

屋頂光電 百萬收入

此次記者會於信義新城頂樓召開，屋頂處便是太陽能光電板。林振宇說，屋頂光電有助於解決頂樓漏水與過熱的問題，清洗只需要使用清水，也不妨礙曬衣與植栽的需求。他強調，安裝近145kw的發電板，年發電量約14萬度，躉送到台電後，帶來100多萬的電費收入。

「這表示屋頂光電並非洪水猛獸，」蔡卉荀指出，都市作為吃電大戶，應負起發電責任，避免光電過度集中於農村地區。她強調，屋頂光電不僅能及早協助建築業減少未來的碳稅，且綠能建築的技術進步，建築成本也不會過高。

陰天也能發電

台灣綠領協會理事長陳重仁說，雖然設置光電會增加建築成本，但法規強制的對象可限於一定規模以上的建築物，佔建築成本的比例不如外界想像的高。他指出，設置屋頂光電不僅能加速淨零建築的進度，還能有效促進建築產業轉型，打造更多「綠領」階級，提供就業機會。

主婦聯盟環境保護基金會主任吳心萍強調，北部地區較不適合加裝光電其實是個迷思，「就算在陰雨天，太陽能板也能持續發電」，且如果北部建物加裝太陽能板，更能有效減少南部光電搶地的狀況。她也說，許多人擔憂後續的維運，其實只要委託系統商定期修檢即可，且現在還有許多綠能保險。

特殊狀況得免設

綠色公民行動聯盟研究員劉如意說，立法強制一定規模的新建物加裝太陽能板，已經在加拿大有案例，後續柏林、法國與日本東京也推行相似的法規。她表示，現在中央多靠補助來推動屋頂光電，但更應跟上國際腳步，以立法的方式加速進度，並配合訂定配套子法。

環團聯盟指出，強制屋頂加裝光電牽動建築設計與後續的管理維護，相關部會除了推行法規之外，也應提出相關配套措施，如受光條件不佳的建築可以免設光電板、光電設備的管理維護等，都需要中央、地方與業者持續溝通。





信義新城頂樓加裝光電板，年發電量約14萬度，帶來100多萬的電費收入。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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