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五一放假有歧視 跨黨立委：應改國定假

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
全教總理事長侯俊良立委（中）、與立委王鴻薇（左一）、邱顯智（左二）、賴香伶（右二）與劉建國（右一）1日呼籲，五一勞動節準用為國定假日。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
全教總理事長侯俊良立委（中）、與立委王鴻薇（左一）、邱顯智（左二）、賴香伶（右二）與劉建國（右一）1日呼籲，五一勞動節準用為國定假日。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

五一勞動節放假，不應有局外人！全教總理事長侯俊良1日召開記者會表示，不適用勞基法的勞工無法放五一勞動假，導致全國放假成為雙軌制。藍綠黃白跨黨派立委齊呼籲，內政部應修法將五一訂為國定假日，讓全國民眾一體適用。

全國放假 需凝共識

全教總表示，五一勞動節僅適用於《勞基法》的勞工放假一日，是相當荒謬的制度，更是舉世唯一。他強調，儘管五一成為國定假日的訴求得到社會共識，但內政部部長林右昌仍以「所涉層面廣，社會意見不同，需進一步凝聚共識」等藉口搪塞。

他表示，勞動節作為保障所有勞動者的權益，應讓受雇者一同放假，但現行制度當中，公務機關或學校等單位都還是需要上班，就出現立法委員要上班，但國會助理卻放假的詭異狀況。侯俊良呼籲，內政部應修改《紀念日及節日實施辦法》，並公布讓行政機關行事曆時適用，明年讓全體受雇者都能一致放假。

五一應為國定假日

時代力量立委邱顯智指出，沒放假的族群包括軍公教人員、或非適用勞基法，其中許多不適用勞基法的員工更是勞動的弱勢，面對過勞、工時長的狀況，且缺乏工會爭取權益。他說，這些族群最起碼的權利都被剝奪，除了給予放假權利之外，還需進一步檢討在法律的弱勢狀況。

國民黨立委王鴻薇則指出，國民黨全力支持民眾於勞動節一同放假，勞動節放假，但公務人員無法放假，也導致國會助理被迫上班，犧牲應有的權利。她表示，政府是聘用勞工的最大機關，有許多約聘雇或委外的人員，但是公家機關無法放假，就損害廣大勞工的權益。

民進黨立委劉建國也說，在現行制度中，學校的老師可以放假，補習班老師卻能放假，不僅學校，在道路規劃、公務機關等地方也被拆分成「能放假」與「不能放假」的勞工，造成社會的矛盾，更有一國好幾制的狀況。他呼籲，讓五一假日成為國定假日，讓所有民眾能夠一體適用。

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勞動節 國定假日 內政部

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