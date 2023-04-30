快訊

國民黨擬徵召卓伯源參選彰化二選區立委？ 卓：沒有參選規畫

高貴藥差額負擔 平民仍付不起 不如每人多繳50元保費

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
111年10大癌症健保醫療費用支出統計 製表/元氣周報
111年10大癌症健保醫療費用支出統計 製表/元氣周報

台灣健保藥費逐年增加，主因是新藥、癌藥、罕藥占比提高；傳出健保署未來將針對癌藥、新藥、罕藥考慮採取差額負擔，但將訂定上限，最近著手蒐集、諮詢各界意見，以評估可行性。但對於差額給付方式，民間監督健保聯盟發言人滕西華直言，「先不批評好不好，健保得先修法」。

滕西華解釋，健保只有允許醫療器材採用差額給付，藥品並未被允許。當時討論許久才勉強同意將醫材差額給付，主要是因為醫材多數只使用、支付一次，不像藥品需要多次或長期使用，且癌症用藥並非控制良好就不用吃。

滕西華直言，採用差額補助的方式只是「補助有錢人」。以癌症用藥動輒20萬起跳，免疫療法甚至可能高達百萬來說，如果按比例差額給付，就算只要付10%，都不是一筆小數目；更不要說生病後影響生活、收入，最終只有有錢人可以負擔。

若是因此採用「商保補位健保」，也就是用商業保險來支付無法負擔的差額，購買商業保險的費用對中產階級來說也不是一筆小額開銷。

罕病基金會創辦人陳莉茵也表示，「罕病並不適合差額給付」。她表示，除了基因治療外，罕見疾病的治療都是「life-long」（終生用藥），就算差額給付一個月只要負擔新台幣2至3萬元，也難以負荷；更不要說罕見疾病患者的就學、就醫也受到影響，根本難以負擔。

目前正在等待納入健保的19類疾病、23種藥品，人數僅5000多人，但致死率近3成。之前罕病基金會也做過民調，有88.4%的民眾贊同全民健保應依循風險分攤機制，照顧罕病病人治療所需；且有91.3％的民眾表示支持罕病疾病的治療。

陳莉茵也說，罕見疾病本就被商業保險排除在外，更不可能使用「商保補位」的方式負擔差額。罕見疾病是風險的承擔者，且是極少數的風險承擔者。以保險「不保一萬、只保萬一」的宗旨，再加上健保的社會公益性來看，罕病患者用藥在納入健保中都有其適法、正當和優先性。

滕西華表示，反觀民眾每人漲不到50元的保費，就能為健保挹注幾億的收入，可用於給付新藥或癌症、罕病用藥，而這樣的金額要買商業保險都不夠。

除了調漲保費外，滕西華表示，也應全面檢討慢性病等部分負擔的制度，提高部分負擔或取消免部分負擔，但訂定單次和全年上限，讓所有病人都有同樣的保費義務，也可避免民眾「因病而貧」或「因貧而病」。

對此方案，健保署則表示，上限或計算方式，均尚在研議中，還在搜集各方意見。

健保 保險 滕西華

延伸閱讀

健保大利多！每3個月可免費洗牙、塗氟一次：受益8族群一次看

台南老人健保全免 藍軍議員又嗆又舉「賀匾」給黃偉哲

談健保費率 石崇良：目前看來113年應可免調整

醫師總統改革健保？李秉穎：不相信醫師從政可改變制度

相關新聞

高貴藥差額負擔 平民仍付不起 不如每人多繳50元保費

台灣健保藥費逐年增加，主因是新藥、癌藥、罕藥占比提高；傳出健保署未來將針對癌藥、新藥、罕藥考慮採取差額負擔，但將訂定上限...

照片看歷史／2003年鴻海頂埔科技園區圈地 陳水扁讚郭台銘是台灣之子

2003年4月30日，台北縣（現新北市）土城頂埔高科技園區舉行圈地儀式，宣布將由鴻海電子、正崴電子及大霸電子（現鼎創達集團）進駐，時任總統陳水扁到場見證，稱讚這是中央與地方合作招商的範例。面積7.25公頃的土城頂埔高科技園區，分成特專二的2.49公頃，由鴻海科技獨享這處格局方正的園區土地；特專一的4.76公頃土地，正崴取得1公頃，地點在近大暖路的最右側，與鴻海左右各據一方；中間剩下來的3.76公頃，為大霸電子所圈地。

陽光行動／專案、行政協助多 24小時責任制榨乾警察

警察專案、績效評比不斷，行政協助繁多，強調幹部責任制；基層怨「工作做不完」，主管嘆「下班不敢走」，官警多認為不檢討勤業務、警力及代理人制度，勤休新制難落實。

陽光行動／勤休新制藏「黑班」 血汗警健康權淪空談

大法官釋字七八五號解釋應保障公務員健康權，警察勤休新制今年元月上路限制上班時數。聯合報追蹤發現，多數員警工作量並未減輕，三個多月來許多人下班仍上「黑班」，淪為勤務表的「紙上健康權」，且還因工時縮減，巡邏、刑案偵查能量下降，對治安造成隱憂。

聯合報一周大事 4/23~4/29

25日：聯華食品彰化廠大火，截至27日為8死15傷，職安署將針對食品廠檢查。

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

本周六4月1日起，將迎來為期5天的清明連假，同時也有多項新制準備上路。除了全民普發6000元款項將陸續入帳，還有多項攸關民生、交通等政策同步上路，包括電價調漲11%、北北基計程車起跳價漲至85元等，多項攸關民眾荷包。《聯合新聞網》整理出9大即將上路的新制，幫助讀者快速掌握。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦