高貴藥差額負擔 平民仍付不起 不如每人多繳50元保費

台灣健保藥費逐年增加，主因是新藥、癌藥、罕藥占比提高；傳出健保署未來將針對癌藥、新藥、罕藥考慮採取差額負擔，但將訂定上限，最近著手蒐集、諮詢各界意見，以評估可行性。但對於差額給付方式，民間監督健保聯盟發言人滕西華直言，「先不批評好不好，健保得先修法」。

滕西華解釋，健保只有允許醫療器材採用差額給付，藥品並未被允許。當時討論許久才勉強同意將醫材差額給付，主要是因為醫材多數只使用、支付一次，不像藥品需要多次或長期使用，且癌症用藥並非控制良好就不用吃。

滕西華直言，採用差額補助的方式只是「補助有錢人」。以癌症用藥動輒20萬起跳，免疫療法甚至可能高達百萬來說，如果按比例差額給付，就算只要付10%，都不是一筆小數目；更不要說生病後影響生活、收入，最終只有有錢人可以負擔。

若是因此採用「商保補位健保」，也就是用商業保險來支付無法負擔的差額，購買商業保險的費用對中產階級來說也不是一筆小額開銷。

罕病基金會創辦人陳莉茵也表示，「罕病並不適合差額給付」。她表示，除了基因治療外，罕見疾病的治療都是「life-long」（終生用藥），就算差額給付一個月只要負擔新台幣2至3萬元，也難以負荷；更不要說罕見疾病患者的就學、就醫也受到影響，根本難以負擔。

目前正在等待納入健保的19類疾病、23種藥品，人數僅5000多人，但致死率近3成。之前罕病基金會也做過民調，有88.4%的民眾贊同全民健保應依循風險分攤機制，照顧罕病病人治療所需；且有91.3％的民眾表示支持罕病疾病的治療。

陳莉茵也說，罕見疾病本就被商業保險排除在外，更不可能使用「商保補位」的方式負擔差額。罕見疾病是風險的承擔者，且是極少數的風險承擔者。以保險「不保一萬、只保萬一」的宗旨，再加上健保的社會公益性來看，罕病患者用藥在納入健保中都有其適法、正當和優先性。

滕西華表示，反觀民眾每人漲不到50元的保費，就能為健保挹注幾億的收入，可用於給付新藥或癌症、罕病用藥，而這樣的金額要買商業保險都不夠。

除了調漲保費外，滕西華表示，也應全面檢討慢性病等部分負擔的制度，提高部分負擔或取消免部分負擔，但訂定單次和全年上限，讓所有病人都有同樣的保費義務，也可避免民眾「因病而貧」或「因貧而病」。

對此方案，健保署則表示，上限或計算方式，均尚在研議中，還在搜集各方意見。