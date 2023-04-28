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「日夜兼程，重返榮耀」 台大EMBA戈17A+ 挑戰隊踏上征途

聯合新聞網／ 台北訊
圖／台大EMBA提供
圖／台大EMBA提供

台大EMBA戈17 A+ 挑戰隊，今日(4月28日)上午11點在管院一號館大門，由台大管理學院胡星陽院長，以及台大EMBA劉啟群執行長親自授旗，台大戈友會林澤浩(鐵人)會長也發出甲級動員令，號召戈友一起來歡送戈17 A+ 勇士！

A+ 是玄奘之路戈壁挑戰賽的最高殿堂，將戈壁賽總長121公里原本四天的賽程，濃縮為限時22小時完成121公里，5月3日下午4點起跑，全程自負重、自補給、自導航，必須日夜兼程獨自穿越荒野沙漠，對老戈友來說，是戈壁賽最極限的挑戰。

A+ 已經舉辦過四年，共計有35所商學院251名老戈友先後加入賽事。台灣大學戈壁隊因為疫情的影響已經缺席戈壁三年，這次選擇以A+ 重返戈壁，是台大的第一個A+ 挑戰隊，也是台灣第一隊，因此大會對於此次台大戈壁隊的回歸格外重視，將安排台大參賽隊員登上點將台。

這次台大戈17 A+ 挑戰隊，主要成員是以戈5為主，成員包括領隊王伯松(戈5王子)、行政補給官孟憲鎧，選手有任中杰(戈5鐵雄)、盧純霞(戈5珍珍)、陳錦源(戈5條子)、譚漢儒(戈5 Apen)、林義傑(戈11小傑)、賴國揚(戈12賴打)、蔡晉暉(戈14十四戈)。

由於此次台大只有A+ 隊，沒有ABC正隊，因此在CP4昆崙障中繼補給點，中歐商學院也主動提供大帳供台大選手休息，在CP8黃谷驛營地，政治大學戈壁隊大帳也隨時歡迎台大A+ 選手，院校間充分展現相互協助與友愛的精神。

這支台大EMBA戈17 A+ 挑戰隊，由經驗豐富的老戈友組成，彼此攜手合作，勇敢地面對著這場極限超馬挑戰。這是一場不僅需要體力、毅力和耐力，更需要團隊合作、信任和冒險精神的比賽。在過去三年的缺席中，台大戈壁隊成員不斷磨練自己的實力，就為了今日重返戈壁，他們付出了無數的努力和汗水，他們不僅代表著自己，更代表著台灣和台大。

圖／台大EMBA提供
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台大 EMBA

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