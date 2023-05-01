快訊

國民黨擬徵召卓伯源參選彰化二選區立委？ 卓：沒有參選規畫

簡榮宗為勞工爭取權益 提供誘因鼓勵企業加薪

撰文／ 聯合線上 吳雅芳

簡榮宗曾在國家政策研究基金會力推提高育嬰留職津貼，曾受到政府重視，為了營造友善生育就業環境，簡榮宗提出增列懷孕特別扣除額。 圖／簡榮宗 提供
簡榮宗曾在國家政策研究基金會力推提高育嬰留職津貼，曾受到政府重視，為了營造友善生育就業環境，簡榮宗提出增列懷孕特別扣除額。 圖／簡榮宗 提供

新北市第12選區立委參選人簡榮宗出身瑞芳礦工家庭，他非常關心基層勞工民眾，期望為政府帶來制度上的革新，維護勞工權益。簡榮宗說，台灣勞工許多是上班打卡制，下班責任制，勞工總工作時間來到全世界第四高，薪資卻較其他國家低許多，蔡英文總統當年一句「勞工是我心中最軟的一塊」，感動了許多人，但八年的執政時間即將結束，即使力推一例一休縮短工時，勞基法一修再修，台灣勞工年總工時仍高達2007小時，近年來，平均2.6周就有一起過勞死個案發生。

勞工是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，革新制度與法律，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。 圖／簡榮宗 提供
勞工是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，革新制度與法律，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。 圖／簡榮宗 提供

勞工是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，革新制度與法律，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。

簡榮宗指出，雖然勞權意識高漲，但改革依然牛步，現行法規對於過勞標準認定過於嚴苛。舉例來說，不論執行職務，或上下班路途發生意外，只要與私人行為無關，都擴大判定為職災，但因過勞而發生的職災，卻必須經過嚴苛的標準檢驗，難以認定。

為了保障勞工權益，簡榮宗未來會通盤檢討勞動環境，借力職災團體或工會，了解最前線勞工的處境，讓他們加入參與職災的鑑定、預防、重建，強化勞工職業災害保險及保護法的配套措施。

台灣長工時也可歸因於多年來低薪的問題，停滯二十年的薪資結構，導致勞工需用更長的工時，彌補薪水不足。為了鼓勵企業加薪，簡榮宗提出將企業增僱員工、提高整體薪資時，可從營利事業所得額減除之比例，自百分之一百三十，提高至百分之二百；其中針對24歲以下年輕人，簡榮宗要從百分之一百五十提高至百分之二百二十，以稅務優惠的方式，增加中小企業加薪的誘因。

去年勞保基金投資嚴重虧損，缺口持續擴大，恐提前破產，導致許多勞工有所疑慮，為了降低人為虧損，簡榮宗提出善用新型態金融科技，透過大數據分析，讓機器人協助理財，讓選股和獲益都可以公開透明化。

現今勞保資金缺口已不能再單靠國庫撥補，簡榮宗說，政府應儘速尋找新財源，提出年改方案，藉此減緩勞保破產危機，保障勞工權益。

為了讓青年勞工安心成家立業，過去簡榮宗已在國家政策研究基金會力推提高育嬰留職津貼，有幸受到政府重視，為了營造更友善生育的就業環境，簡榮宗提出增列懷孕特別扣除額，鼓勵企業發展遠距工作、彈性工時作業型態，讓家長可以彈性運用時間，兼顧事業與家庭。

勞工是社會前進的基石，也是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，透過制度以及法律方面的革新，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。

相關新聞

高貴藥差額負擔 平民仍付不起 不如每人多繳50元保費

台灣健保藥費逐年增加，主因是新藥、癌藥、罕藥占比提高；傳出健保署未來將針對癌藥、新藥、罕藥考慮採取差額負擔，但將訂定上限...

照片看歷史／2003年鴻海頂埔科技園區圈地 陳水扁讚郭台銘是台灣之子

2003年4月30日，台北縣（現新北市）土城頂埔高科技園區舉行圈地儀式，宣布將由鴻海電子、正崴電子及大霸電子（現鼎創達集團）進駐，時任總統陳水扁到場見證，稱讚這是中央與地方合作招商的範例。面積7.25公頃的土城頂埔高科技園區，分成特專二的2.49公頃，由鴻海科技獨享這處格局方正的園區土地；特專一的4.76公頃土地，正崴取得1公頃，地點在近大暖路的最右側，與鴻海左右各據一方；中間剩下來的3.76公頃，為大霸電子所圈地。

陽光行動／專案、行政協助多 24小時責任制榨乾警察

警察專案、績效評比不斷，行政協助繁多，強調幹部責任制；基層怨「工作做不完」，主管嘆「下班不敢走」，官警多認為不檢討勤業務、警力及代理人制度，勤休新制難落實。

陽光行動／勤休新制藏「黑班」 血汗警健康權淪空談

大法官釋字七八五號解釋應保障公務員健康權，警察勤休新制今年元月上路限制上班時數。聯合報追蹤發現，多數員警工作量並未減輕，三個多月來許多人下班仍上「黑班」，淪為勤務表的「紙上健康權」，且還因工時縮減，巡邏、刑案偵查能量下降，對治安造成隱憂。

聯合報一周大事 4/23~4/29

25日：聯華食品彰化廠大火，截至27日為8死15傷，職安署將針對食品廠檢查。

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

本周六4月1日起，將迎來為期5天的清明連假，同時也有多項新制準備上路。除了全民普發6000元款項將陸續入帳，還有多項攸關民生、交通等政策同步上路，包括電價調漲11%、北北基計程車起跳價漲至85元等，多項攸關民眾荷包。《聯合新聞網》整理出9大即將上路的新制，幫助讀者快速掌握。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦