簡榮宗為勞工爭取權益 提供誘因鼓勵企業加薪

簡榮宗曾在國家政策研究基金會力推提高育嬰留職津貼，曾受到政府重視，為了營造友善生育就業環境，簡榮宗提出增列懷孕特別扣除額。 圖／簡榮宗 提供

新北市第12選區立委參選人簡榮宗出身瑞芳礦工家庭，他非常關心基層勞工民眾，期望為政府帶來制度上的革新，維護勞工權益。簡榮宗說，台灣勞工許多是上班打卡制，下班責任制，勞工總工作時間來到全世界第四高，薪資卻較其他國家低許多，蔡英文總統當年一句「勞工是我心中最軟的一塊」，感動了許多人，但八年的執政時間即將結束，即使力推一例一休縮短工時，勞基法一修再修，台灣勞工年總工時仍高達2007小時，近年來，平均2.6周就有一起過勞死個案發生。

勞工是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，革新制度與法律，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。 圖／簡榮宗 提供

勞工是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，革新制度與法律，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。

簡榮宗指出，雖然勞權意識高漲，但改革依然牛步，現行法規對於過勞標準認定過於嚴苛。舉例來說，不論執行職務，或上下班路途發生意外，只要與私人行為無關，都擴大判定為職災，但因過勞而發生的職災，卻必須經過嚴苛的標準檢驗，難以認定。

為了保障勞工權益，簡榮宗未來會通盤檢討勞動環境，借力職災團體或工會，了解最前線勞工的處境，讓他們加入參與職災的鑑定、預防、重建，強化勞工職業災害保險及保護法的配套措施。

台灣長工時也可歸因於多年來低薪的問題，停滯二十年的薪資結構，導致勞工需用更長的工時，彌補薪水不足。為了鼓勵企業加薪，簡榮宗提出將企業增僱員工、提高整體薪資時，可從營利事業所得額減除之比例，自百分之一百三十，提高至百分之二百；其中針對24歲以下年輕人，簡榮宗要從百分之一百五十提高至百分之二百二十，以稅務優惠的方式，增加中小企業加薪的誘因。

去年勞保基金投資嚴重虧損，缺口持續擴大，恐提前破產，導致許多勞工有所疑慮，為了降低人為虧損，簡榮宗提出善用新型態金融科技，透過大數據分析，讓機器人協助理財，讓選股和獲益都可以公開透明化。

現今勞保資金缺口已不能再單靠國庫撥補，簡榮宗說，政府應儘速尋找新財源，提出年改方案，藉此減緩勞保破產危機，保障勞工權益。

為了讓青年勞工安心成家立業，過去簡榮宗已在國家政策研究基金會力推提高育嬰留職津貼，有幸受到政府重視，為了營造更友善生育的就業環境，簡榮宗提出增列懷孕特別扣除額，鼓勵企業發展遠距工作、彈性工時作業型態，讓家長可以彈性運用時間，兼顧事業與家庭。

勞工是社會前進的基石，也是國家經濟發展的動力，簡榮宗希望進入立法院，透過制度以及法律方面的革新，鼓勵企業一起改變台灣的勞動環境，創造勞資雙贏。