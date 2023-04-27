國科會頒獎肯定最上游研究 吳政忠：世界看見台灣

中央社／ 台北27日電

國科會今天頒發學術研究獎，主委吳政忠說，世界已經看見台灣科技力，但維持高點要繼續努力，最上游的研究有機會貢獻社會、產業，未來科技與人文的整合將是必要任務，希望優秀研究學者攜手幫忙。

這次典禮一大亮點包含中研院生醫所研究員林宜玲，她長期投身研究病毒與宿主間的交互作用，發展抗病毒策略，COVID-19期間更領軍P3實驗室協助進行相關檢測，獲得「傑出特約研究員」獎項肯定。

國科會學術研究獎項頒獎典禮今天登場，頒發民國111年度「傑出特約研究員」21位、「傑出研究獎」80位以及「吳大猷先生紀念獎」44位，共計145位得獎者，由國科會主委吳政忠親自頒獎。

吳政忠致詞時指出，近期台灣科技力被全世界看到，除吸引國外訪客來台，他去年11月去德國、法國，也感受到這2個歐洲先進國家對台灣科技發展的肯定。

吳政忠表示，台灣在科技上不見得落後德、法，事實上有些領域是走在前端、尤其是半導體，其他領域也要攜手踏出國門、進行國際合作，台灣可檢視能從他國學到什麼、有什麼可以分享給別的國家，雙方相互交流。

吳政忠說，現在最上游的研究就可能有機會貢獻社會跟產業，希望現場的優秀研究學者一起幫忙，上中下游工程、自然科學領域可以並肩往前走，「機會很多」。

吳政忠表示，台灣科技發展在邁向創新、包容、永續的道路上，人文學科、社會科學扮演重要角色，將科技與人文底蘊作應用整合是國科會及各界的任務，更是為了台灣下一個10年，必須要執行的任務。

此外，中央研究院生物醫學科學研究所研究員林宜玲，拿下「傑出特約研究員」獎項，她長年研究黃質病毒，比如日本腦炎、登革病毒，後逐漸擴展到諸如茲卡、新冠等新興病毒；且不只關注病毒學基礎研究，也致力於想出策略以快速反應新興病毒的威脅。

林宜玲在COVID-19疫情期間，領軍P3實驗室迅速建立試劑和檢測系統，為台灣研究人員開發抗病毒化合物，進行抗新冠病毒檢測，並為生技和疫苗公司提供合約服務，測試其產品的抗病毒效果。

林宜玲說，P3實驗室擁有病毒研究的門檻與量能，能提供服務讓各界使用，「我們真的幫得上忙」，現正在建置一些基礎核心設施，希望記取COVID-19疫情教訓，完備相關體制與設施，培育特殊致病原的專業人才。

國科會學術研究獎項中的「傑出特約研究員」，需累獲國科會傑出研究獎2次，且執行特約研究計畫合計滿6年。

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