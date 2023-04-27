頂新和德和志工作伙迎大甲媽香客 重現農村古早人情味

大甲媽祖遶境將於30日回鑾，今天(27日)經過彰化縣永靖鄉，盛大進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖，沿途永靖鄉民輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，今年包含在地的頂新和德文教基金會等不同志工團體在內，全鄉共有超過千名志工投入迎香客，展現在地濃濃的人情味。

永靖鄉民輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，展現在地濃濃的人情。 圖／頂新和德文教基金會提供

由頂新和德文教基金會、永靖慈濟環保站、永北社區發展協會、成美文化園和永靖鄉共好協會，共同打造「環保旗艦型香客服務中心」，來回程均免費提供食住盥洗等服務，讓香客有賓至如歸的感受。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生擔任煮麵志工，親自下廚為香客煮麵。 圖／頂新和德文教基金會提供

來自嘉義的香客李先生已經跟隨大甲媽十多年，第一次來到永靖慈濟環保站就感受到鄉親的熱情，他跟太太已經在香客服務站搭起帳篷準備晚上過夜，對於基金會安排舒適環境和現煮素麵讚不絕口。

嘉義的香客李先生和太太第一次來到永靖慈濟環保，對於基金會安排舒適環境和現煮素麵感到非常滿意。 圖／頂新和德文教基金會提供

而在這場重要宗教盛事背後，永靖鄉有一群無名英雄默默付出，有的是頂著炙熱的太陽，氣喘吁吁的搬運著福慧床及組裝，有的要爬上爬下架設戶外休息區和盥洗區的臨時電力，就怕晚上燈光不夠明亮，有的志工媽媽忙完家事或小孩上學、先生上班的空餘時間才能來服務，實在揪感心！

頂新和德志工隊成立超過10年，基金會在彰化縣永靖鄉已培養一批志工隊，今年更連結社區志工共同參與大甲媽祖遶境香客服務，永北社區王景輝執行長表示，無論是飲食、接待、搬運和清掃，志工為了打造美好家園貢獻心力，讓活動能圓滿成功。

香客服務站提供戶外搭帳篷區。 圖／頂新和德文教基金會提供

苗木之鄉永靖是大甲媽遶境百年路線必經鄉鎮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看到信眾對於媽祖信仰的虔誠，沿途居民志工提供飲食和物資、志工主動協助，互不相識的人彼此付出，讓他深受感動與激勵。

在活動現場，頂新和德文教基金會創辦人魏應充擔任煮麵志工，親自下廚為香客煮切仔麵，希望讓香客朋友補充體力，氣氛相當溫馨。

慈濟志工劉文隆說，慈濟志工很高興能和基金會一起提供香客服務，提供福慧床和盥洗住宿設備，希望讓香客能感受到溫暖的人情味。