快訊

專題／報稅季來了！今年綜所稅繳多少錢？一次看懂免稅額、扣除額計算方式

頂新和德和志工作伙迎大甲媽香客 重現農村古早人情味

文／ 頂新和德文教基金會提供

大甲媽祖遶境將於30日回鑾，今天(27日)經過彰化縣永靖鄉，盛大進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖，沿途永靖鄉民輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，今年包含在地的頂新和德文教基金會等不同志工團體在內，全鄉共有超過千名志工投入迎香客，展現在地濃濃的人情味。

永靖鄉民輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，展現在地濃濃的人情。 圖／頂新和德文教基金會提供
永靖鄉民輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，展現在地濃濃的人情。 圖／頂新和德文教基金會提供

由頂新和德文教基金會、永靖慈濟環保站、永北社區發展協會、成美文化園和永靖鄉共好協會，共同打造「環保旗艦型香客服務中心」，來回程均免費提供食住盥洗等服務，讓香客有賓至如歸的感受。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生擔任煮麵志工，親自下廚為香客煮麵。 圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生擔任煮麵志工，親自下廚為香客煮麵。 圖／頂新和德文教基金會提供

來自嘉義的香客李先生已經跟隨大甲媽十多年，第一次來到永靖慈濟環保站就感受到鄉親的熱情，他跟太太已經在香客服務站搭起帳篷準備晚上過夜，對於基金會安排舒適環境和現煮素麵讚不絕口。

嘉義的香客李先生和太太第一次來到永靖慈濟環保，對於基金會安排舒適環境和現煮素麵感到非常滿意。 圖／頂新和德文教基金會提供
嘉義的香客李先生和太太第一次來到永靖慈濟環保，對於基金會安排舒適環境和現煮素麵感到非常滿意。 圖／頂新和德文教基金會提供

而在這場重要宗教盛事背後，永靖鄉有一群無名英雄默默付出，有的是頂著炙熱的太陽，氣喘吁吁的搬運著福慧床及組裝，有的要爬上爬下架設戶外休息區和盥洗區的臨時電力，就怕晚上燈光不夠明亮，有的志工媽媽忙完家事或小孩上學、先生上班的空餘時間才能來服務，實在揪感心！

頂新和德志工隊成立超過10年，基金會在彰化縣永靖鄉已培養一批志工隊，今年更連結社區志工共同參與大甲媽祖遶境香客服務，永北社區王景輝執行長表示，無論是飲食、接待、搬運和清掃，志工為了打造美好家園貢獻心力，讓活動能圓滿成功。

香客服務站提供戶外搭帳篷區。 圖／頂新和德文教基金會提供
香客服務站提供戶外搭帳篷區。 圖／頂新和德文教基金會提供

苗木之鄉永靖是大甲媽遶境百年路線必經鄉鎮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看到信眾對於媽祖信仰的虔誠，沿途居民志工提供飲食和物資、志工主動協助，互不相識的人彼此付出，讓他深受感動與激勵。

在活動現場，頂新和德文教基金會創辦人魏應充擔任煮麵志工，親自下廚為香客煮切仔麵，希望讓香客朋友補充體力，氣氛相當溫馨。

慈濟志工劉文隆說，慈濟志工很高興能和基金會一起提供香客服務，提供福慧床和盥洗住宿設備，希望讓香客能感受到溫暖的人情味。

相關新聞

二戰後在滿州國的台灣人 險遭誤認日本人 又遇國共內戰

台灣人在戰後必須和日本人劃清界線、遷離日本人區，以避免受到波及。但台灣人自小受日本教育，說的是日語，第二代台灣人連台語也不會說，除了少數在滿洲國任職的台灣人會說滿洲話外，語言不通，走路的姿勢內八字，衣服、裝備都和滿洲當地人不同，因此在戰後常被視做日本人而遭東北人追打。

空拍看台灣／3-5月限定！沙灘上的抹茶 老梅綠石槽堆疊療癒美景

被譽為台灣八大秘境之一的「石門老梅綠石槽」，是3至5月季節限定美景，大片海藻附著在一條又一條石槽上，綠意盎然。 春天色彩濃厚，翠綠鋪滿整條海岸線，全台少見的特殊景觀石門老梅綠石槽，吸引許多攝影愛好者或遊客來此駐足觀賞，也是路過北海岸必訪季節限定景點，老梅石槽同時擁有細緻沙灘和被侵蝕的岩岸，經過海水經年累月的雕琢非常美麗，...

等了13年公視關鍵修法統統送協商 史哲：至少往前走一步

立院教委會今完成公視法修法初審。但關鍵條文如鬆綁公視捐贈經費上限(第二條)、降低董監事選任門檻(第十三條)與國際及多元族...

公視法修法今逐條審查 關鍵條文都送政黨協商

歷時13年未修正的公視法，修正草案今上午進立院教委會逐條審查。但關鍵條文如鬆綁公視捐贈經費上限(第二條)、降低董監事選任...

照片看歷史／1955年美安全總署參觀台北屠宰場與魚市場 曝早期殺豬情形

1955年4月27日，台北市長高玉樹市長於清晨5時半陪同美國安全總署台灣分署衛生組長及美大使館人員3人，赴台北市蘭州街屠宰場參觀殺豬情形，並參觀本市中央魚市場設備及開市盛況。美國國際合作總署透過農業復興委員會協助台灣進行畜牧的改良，並提供農業貸款協助農村建設。這批視察照片呈現了台灣早期市場屠宰及販賣的珍貴影像。...

政府捐贈上限鬆綁 史哲：盼公視年預算增至30億

立法院教委會昨審查公視法修正草案，包括鬆綁政府捐贈公視經費上限，明訂「每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦