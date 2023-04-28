宏道新竹帝寶4字頭房價 撼動竹科房市

人口向來是房價關鍵，根據內政部最新統計，竹縣人口總數已突破58萬人，14歲以下幼年人口約16%，高於全台平均12.1%；65歲以上老年人口約13%，低於全台平均17.6%，新竹縣市是全台唯二幼年人口多於老年人口的縣市，人口相當年輕。

新竹縣因大量就業人口與高所得結構，成為房價最有利的支撐。 圖／甲山林集團 提供

產經專家認為：「房市走向，人口結構和薪資是關鍵！」以新竹縣為例，由於科技人才不斷湧入，竹科從業人數逼近17萬人，對比台灣其他科技園區，人口紅利極為成熟，隨著台積電研發中心將於5月啟用，將招募8千名研發人才、四座2奈米廠將於2025年量產，龐大人口紅利帶動房市高度成長，可望再度飆升。

竹科工程師所喜歡的居住條件，主要是大家所熟悉的竹北，但這兩年竹北房價飆升，預售屋飆升到7字頭房價，讓不少工程師選擇距離竹科車程約10分鐘內的寶山，寶山可連通國1、國3，位於竹南科技園區、新竹科技園區，通往兩大科技園區僅10分鐘上下車程，竹科人上班十分便利，卻是相當實惠的4字頭房價，對於工程師而言誘因很大。

「宏道新竹帝寶」距離茄苳交流道1分鐘，出發約8-10分鐘內即可到達竹科。 圖／甲山林集團 提供

近期寶山最火紅的個案就屬「宏道新竹帝寶」，距離茄苳交流道1分鐘，出發約8-10分鐘內即可到達竹科，另一項就是產品規劃得宜，「宏道新竹帝寶」是全台灣首見18萬坪單一建商低密度規劃開發，更是台灣住宅史上首次與「AECOM」共同合作，移植150多國在交通、建築、水務、能源、環境等工程經驗，為城市打造前所未見國際級景觀綠地。

規模相近1/2個信義計畫區的「宏道新竹帝寶」，以40%超低建蔽率，近14.7萬坪綠地空間，規模近乎於大安森林公園2倍大，全方位打造寵物公園、會館公園、中央公園、大湖公園、極限運動場、樹屋樂園、沙坑樂園與運動公園，包含電力、電信、自來水、汙水與瓦斯管線，已統一建置完成，基盤建設全面擘劃，完全打破過去建案規格，更成為首座美國UL認證，健康智慧城市。

「宏道新竹帝寶」完全打破過去買房的想法，不僅是買房更是買全齡化城市服務。 圖／甲山林集團 提供

細部產品規劃上，此案主要有3種產品，第一種為7層樓新加坡式花園住宅，規劃31-75坪二至四房產品，強調戶戶邊間、超大棟距、景觀陽台等貼心規劃；第二種為2層樓美式獨棟大別墅，強調單層室內大面積、大院子、採人車分道、停車空間獨有，美式中島餐廳、落地窗、庭院景等特色；以及客製化別墅需求。

值得一提的是：過去竹科因為排隊上新聞是竹北房市出現「一屋難求」，預售建案排隊，甚至看中古屋要排隊，反應在新竹其實居大不易，而未來面對孩子就學也是讓竹科媽媽們煩惱不已。

對此，以城市高度規劃的「宏道新竹帝寶」預料將解決這些竹科媽媽的煩惱，「宏道新竹帝寶」18萬坪土地內，不僅住宅規劃，目前區域內已有全台第一所公營雙語學校「華德福幼稚園」，華德福國中小興建中，另規劃高中預定地，並有八大公園綠地規劃，未來將引進商店街、複合型景觀溫泉飯店、全台最大規模青鳥書店，也積極與各大月子中心、醫療院所接洽，一站式服務，打造屬於竹科人的新生活。

「宏道新竹帝寶」為18萬坪智慧城市，包括有核心商業區、8座公園、監控中心、華德福小學、鄰街店面、溫泉會館等，未來將打造一個「全齡化」城市。 圖／甲山林集團 提供

業者強調：「宏道新竹帝寶」全區規畫有9大區域，包括有核心商業區、8座公園、監控中心、華德福中小學、鄰街店面、溫泉會館等，未來將打造一個「全齡化、能自給自足」的微型城市，不僅是解決客戶住的需求，從居住中延伸的各項生活、教育需求，也積極接洽打造中，希望透過這座智慧城市，達到竹科人安居樂業希望。

而竹北已經漲到7、8字頭，位於寶山台積電研發中心也將在新竹科學園區正式開幕，預計將進駐8,000名台積研發人員，需求更是可觀，「宏道新竹帝寶」全案採低容積、低密度開發，完工後僅約3000戶，賣完了就沒有了，且4字頭親民房價，才能稱霸當地市場。