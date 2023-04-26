【專家之眼】開採銀髮族人力寶藏，迎對全球景氣低迷

約莫20年前的扁政府時期，一度因為生產投資的大轉向、資金跨域的流動布局，以及其後有網路商務泡沫的爆發，台灣經濟在民國90年間也罕見發生負成長，-2.18%。嗣後相伴隨的改變，則是失業人口的增加與中高齡勞動參與，尤其在男性勞動力的逐次下降。

令人驚喜的是，這樣的態勢卻在晚近幾年間有了全然翻轉！如今台灣的就業參與率，刻正回溫；因著青壯世代在高教的養成投資與服務業轉型的發酵助益，讓女性就業意願與其生涯升遷進程，都有了充分的改善。

有趣的對比，猶記得推出勞退新制的當時，在新舊制的交接不順與企業出走，台灣社會一度經歷過翻轉的大陣痛，就是讓資深員工或是高齡者的被勸退，成了勞動市場的棄嬰。不過，若從最近發布的銀髮就業人數，根據主計處估算，銀髮族就業正式突破百萬大關。

於2010年60歲以上的就業者在50萬人；過了12年之後的2022年，已經有翻倍的成長。依據勞動統計調查，於2021年間，中高齡及高齡者的勞動參與率，約及65%和9%！

誠然，少子化的問題與老化現象，各界的討論已許久；而勞保可能破產的狀態正益趨嚴重。若再加上物價上漲態勢以及長期存在的薪資停滯，那麼如何讓銀髮族重返職場，尤其是再就業的強度與彈性安排，都必須有各方的重做審視。

育齡後女性與銀髮族的重返職場，相伴隨問題有相當部分是涉及到內部管理與技能再教育；慶幸的是，在這方面的政府執掌與由民間參與的訓練機構，相對蓬勃且能普遍滿足需求。

確切的說，現下60歲以上人口，泰半是九年國教興辦之後與台灣經濟起飛的世代，人生經驗豐富、工作態度良好，正是人才探勘的大寶藏。像在最近關於觀光業缺工，是否擴大引進外勞的爭議，就是很好的例證與試金石。

晉用高齡者的遲疑與困難，派遣實務和任免的法令限制；自然，雇傭關係的穩定度與成本負擔，例如工作精力的投入、勞、健保納保金額與提撥的計算上。凡此涉及到工商利益與執法威信的灰色地帶，公、私部門其實很難一再逃躲，遲早要共同商議和誠懇面對，才能善用這個難得的人才庫。