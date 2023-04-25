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王國材呼籲大陸釋觀光善意 旅宿業者：別踢皮球

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
交通部長王國材（右三）今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影
交通部長王國材（右三）今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影

針對旅遊業者喊鬆綁大陸禁團令，先開放台灣旅遊團到大陸話題，交通部長王國材上午呼籲中國針對禁自由行和團客來台有善意回應，王下午到嘉義與中台灣觀光業者座談，與會業者認為，台灣應採主動態度，爭取讓陸客來台，不要踢皮球給對岸。

王國材說，兩岸觀光交流需要雙方都釋出善意，無論陸客有什麼狀況，今年目標都是國際觀光客達600萬人次，明年則是1200萬人次，希望恢復疫情前水準，已編列預算53億元吸引國際觀光客，包括團客來台獎助金、入境消費金抽獎、旅宿業員工薪資補助、台灣好行票價半價優惠及加開班次等，需要地方先做好軟硬體設施備戰。

南投日月潭民宿協會理事長蕭建智說，台灣應採主動態度，爭取讓陸客來台，而非踢皮球給對岸，雖近期東南亞遊客增加，但消費力不強，就算給遊客5千元補助，遊客也不會從口袋拿出1萬元，對觀光發展幫助不大，不應以「觀光人次」為標準，要以「消費金額」為考量，除小三通外，要再爭取空、海等運輸，促進台灣二三線地區陸客觀光人潮。

王國材也說，國家門戶為桃園機場，下機短期旅遊多在北部，提升遊客中南部旅遊，需要地方政府合作，阿里山、日月潭、草嶺都有國際景觀資源；高雄港遊客也有3天2夜遊程，不只住在郵輪，也能下船住旅館，包機也有獎助，未來遊程包裝可將遊客誘引到中南部。

嘉義縣阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻說，國際觀光客一個人補助5千元，因桃園機場、高雄機場為主要門戶，國際觀光客大多選擇住在台北、高雄，並在當地觀光旅遊，對中部地區助益不大，希望針對中南部提高補助，讓遊客更願意來。

日月潭形象商圈發展協會理事長陳奎和說，大陸禁台令對旅宿業影響大，現在只有一條小三通，陸客來台人數有限，陸方有暗示希望盡速開放，盼政府提出明確開放時間，讓觀光業者心裡有底。

財團法人嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩則說，兩岸觀光主導權還是在大陸手上，大陸一道政策就能禁止陸客來台，台灣沒有理由限制陸客來台，且台灣也不會限制人民旅行自由，陸客對觀光、經濟發展很有助益，希望政治問題不要影響民生。

交通部今年提出穩定旅宿接待國際觀光客服務量能方案，每月薪資包括底薪、加8費、續效獎金、生產效率獎金及全勤獎金等，北北基林竹竹月薪達3萬3千元、其他地區月薪達3萬1千元，交通部就提供每月5千元補助；對此，台中市民宿協會理事長陸冠全說，旅宿業缺工嚴重，薪資早已從疫情前2萬8千元調高至3萬8千元，仍找不到人，研判是產業性質，並非薪資問題，盼放寬引進移工標準。

交通部長王國材今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影
交通部長王國材今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影
交通部長王國材（前排右五）今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影
交通部長王國材（前排右五）今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影
交通部長王國材今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影
交通部長王國材今到嘉義縣參加2023觀光業界座談會中部場。記者黃于凡／攝影

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