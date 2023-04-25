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指揮中心解編EUA怎麼辦？王必勝給答案

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心成立三年多，今宣布在5月1日解編，防疫期間諸多疫苗、抗病毒藥物、快篩等等EUA（緊急使用授權）該何去何從？指揮中心指揮官王必勝表示，EUA已和指揮中心脫鉤，將依照EUA明定的期限，市面上已領到的產品都有效，民眾依照產品有效期限使用即可。

指揮中心發言人羅一鈞表示，外界專家擔心指揮中心解邊影響藥品、防疫物資EUA，不過根據盤點統計，總共274項新冠檢測試劑中，僅51項將隨指揮中心解散而屆期，其餘則有另訂屆期時間點，期間都會輔導業者申請正式許可證。

羅一鈞說，口服抗病毒藥物倍拉維的生產藥廠正在申請正式藥證，若EUA到期後，許可證尚未取得、生效，不會影響市面流通、政府提供的產品，仍是合法有效的產品，民眾無須擔心，快篩、政府提供的公費藥品也都不受指揮中心解散影響。

王必勝則表示，EUA並不會隨著指揮中心解編而失效，先前已有盤整，指揮中心已和EUA脫鉤，EUA到期後就「不能再專案製造」，但市面上已流通、民眾領取到的都在合法範圍，但民眾要注意「產品有效期限」，屆效後請勿使用。

快篩 羅一鈞 王必勝

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