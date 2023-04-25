新冠改類降級 實名制、防疫險之亂...你記得多少？細數1197天防疫大事記

近期國中教科書出現使用「土豆」來指稱馬鈴薯的爭議，帶出了在台灣早已爭論許久的問題：到底該不該用中國用語？有人認為現今台灣在被中國勢力影響的條件下，不用中國用語是「防止滲透、統戰」的必要之舉。然而除了政治意義外，更重要的是「中國／台灣」用語的混淆，其實會造成溝通上的困難。

2023-04-25 17:09