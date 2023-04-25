新冠肺炎改類！回顧2019年爆發那一天 1197天防疫「寫歷史」

COVID-19傳染病改類，過去1197天期間，曾經最多有22萬人同時隔離中，歷經3波本土疫情，全台1023萬人染疫、1萬9000多人死亡，隔離檢疫天數從14+7減到0+N天，口罩淡出日常生活，中央流行疫情指揮中心在5月1日功成身退。

時間回到2019年12月31日清晨，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞在網路上得知中國武漢市發生至少7例非典型肺炎（atypical pneumonia），一早向中國疾控中心確認，並以電郵方式通報世界衛生組織（WHO）「國際衛生條例」（IHR）聯繫窗口，要求提供進一步資訊。

儘管中國官方當天傍晚回應「尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染，但曾歷經過2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的台灣專家及疾管署不敢輕忽，宣布針對自武漢直航入境班機進行登機檢疫。

隨著武漢「不明原因肺炎」人數不斷增加，疾管署立刻在2020年1月5日確定病例定義及通報個案處理流程，10天後正式以「嚴重特殊傳染性肺炎」為名，列為台灣第五類法定傳染病，先拉起邊境防線。

2020年疫情阻絕境外 零星案例可控可管

由於鄰近國家接連出現從武漢移入確診個案，「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」2020年1月20日宣布第三級開設，由時任疾管署長的周志浩擔任指揮官，隔天台灣就出現首例確診，是從武漢返台的台商。

當年春節前夕，武漢市1月23日宣布早上10時起封城，中央流行疫情指揮中心獲訊，立刻提升至第二級，由時任衛生福利部長的陳時中擔任指揮官，隨後因國際疫情緊急，將中央流行疫情指揮中心提升為一級開設。

2020年，台灣全體上下致力阻絕疫情於境外，入境者及確診者接觸者「14+7」天強制居家檢疫、隔離登場，政府透過防疫補償金，補償隔離期間未領薪水民眾。

在武漢撤僑包機首班返台後，未入台灣國籍的陸配子女「小明」無法順利返台而滯留中國，引發人道爭議；另外，「14+7」居檢以及禁止旅行社組團的「禁團令」，旅遊市場急凍成「慘」業。

「防疫新生活運動」概括2020年的社會縮影，雖然海軍敦睦艦隊一度發生群聚，但在第一線防疫及醫療人員的堅守崗位，以及口罩實名制上路紓解排隊人龍，民眾願意配合戴口罩、量體溫、簡訊實聯制等，疫情依然可控可管，台灣是全球防疫資優生。

2021年病毒入侵社區 全台三級警戒

到2021年防線失守，衛生福利部桃園醫院、華航機師與諾富特飯店先後發生群聚感染。這些都只是風暴前緣，病毒無聲無息入侵社區蟄伏噬人，本土疫情多點爆發，2021年5月19日起，全國疫情防疫警戒10天內三級跳，升至第3級警戒。

雖然沒有封城，但民眾自主減少外出，鬧市、街道幾乎 空無一人，禁止內用重傷餐飲業，學校改採線上教學，校園聽不到歡笑與朗朗讀書聲，升學考試改期、寒暑假開學也被迫調整。

這時政府擴大無薪假及失業勞工、社會新鮮人、觀光旅遊業及相業人員紓困；但外送員滿街跑、物流車業績長紅，因為上班族居家上班而提高送餐、網購需求，產險業則大賣防疫保單，埋下日後慘賠的防疫險之亂。

時任指揮官的陳時中感嘆，防疫如人生，一次成功不代表永遠都能成功，但從「驚濤駭浪」的疫情中學習，陳時中相信台灣再遇到疫情時，一定可以做得更好。

2022來到萬例年間 防疫逐步鬆綁

2022年來到防疫第3年，台灣走進「萬例年間」，甚至一度逼近單日10萬例，確診人數激增，核酸檢驗PCR之亂接踵而來，當時染疫民眾即使快篩陽性，仍須排隊做PCR才能判定是否確診，各大醫院開始投身「車來速」式的大型社區篩檢站，讓篩檢、確診、領藥一次到位。

由於篩檢工具轉向抗原快篩，快篩試劑一度供不應求，4月28日單日新增首次突破萬例，同天「快篩實名制」上路。雖然確診人數攀高，但警戒仍維持二級，台灣漸漸改走向國際防疫模式，甚至放寬至快篩陽性即確診。

疫情第3年是台灣防疫態度巨變的一年，從清零走向與病毒共存，不再執行似偵探辦案的疫調，不再集中隔離，改為確診在家好好養病，快篩確診、居家照護成為民眾的習以為常。

2022年10月13日起重啟國門，入境居家檢疫14天退場，改採「0+N」天，旅遊業終於回春，報復性出國的民眾紛紛出籠。

2023年疫情風暴遠去 傳染病防治法修法在即

防疫措施一再鬆綁，2023年2月20日起室內不再強制佩戴口罩，到了3月20日起感染COVID-19輕症患者不再需要通報、不用在家隔離，由於疾病通報定義改變，窮於防疫保單理賠的產險業者終於止血。

從4月17日開始民眾在公共運輸不強制戴口罩，今天行政院同意COVID-19自5月1日起改為第四類法定傳染病，與流感併發重症同類，中央流行疫情指揮中心也同步解編。

隨著嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例在6月底退場，將結束疫情紓困，台灣為了迎接後疫情時代來臨，下一步要面臨的挑戰，是籌備傳染病防治法修法，因應未來新興傳染病的動員與整備。