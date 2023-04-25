指揮中心退場疫情再起怎辦？ 羅一鈞：四大工作不變

歷時三年多的疫情指揮中心將於5月1日退場，但新冠病毒並未消失，民眾關心未來若疫情再起該如何是好。指揮中心發言人羅一鈞表示，5月1日後防疫團隊和專家小組並未解散，將由衛福部主政成立新冠肺炎防制聯繫會報，持續整備應變，密切監測疫情變化。

羅一鈞表示，5月1日防疫降階後，調整措施及工作重點如下：

一、多元監測疫情，每週主動說明：疾管署持續以多元管道監測國內外疫情及變異株流行趨勢，於每週例行記者會說明。

二、公費疫苗持續，規劃年度接種：持續儲備及提供各年齡層公費新冠肺炎疫苗接種，隨時參考最新實證及各國接種建議，提報ACIP專家會議討論後續接種計畫。

三、投藥照護延續，保護脆弱族群：包含持續提供符合條件染疫民眾公費抗病毒藥物及清冠一號、染疫康復者門住診整合醫療計畫持續辦理、維持陪探病管制納入常規管理。

另專責病房解除開設，但醫療院所及照護機構持續落實必要感染管制措施，以保護脆弱族群。維持符合現行病例定義新冠肺炎併發症確診個案經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用；高風險族群以及出現警示症狀者儘速就醫。

四、整備醫療物資，快速應變動員：為因應疫情快速變化，必要時將動員重啟專責病房及集中檢疫所收治量能，即時調度醫療資源。目前防疫物資庫存量充足，若自由市場產生恐慌性搶購等供需失衡情形，將啟動實名制販售；相關防疫物資將定期檢視儲備量及品質，確保國內生產量能及建立國外專案進口機制，必要時可快速釋出防疫物資供醫療端及民眾使用。

羅一鈞表示，如果未來住院或重症率增加，或是出現過高威脅性的變異株，顯使疫情風險提高，將會即時啟動跨單位應變。必要時也會重啟專責病房和集中檢疫所收治病患，並快速釋出防疫物資戰備庫存，與經濟部合作啟動國內應變產能。

目前各項防疫物資庫存狀況，家用快篩剩餘6079萬劑、醫用口罩2.76億片、N95口罩961.4萬片、隔離衣240萬件、防護衣82.6萬件。

藥物部分都達9個月以上庫存使用量，瑞德西韋庫存9萬5548劑、倍拉維（Paxlovoid）43萬8988人份、莫納皮拉韋7萬1212人份、預防性單株抗體Evusheld尚餘6738劑。

另陽性個案，自3月20日輕症免隔離，採檢陽性民眾採自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，視需要就醫。若為65歲以上高齡者或具慢性病等重症高風險因子，則應就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，如出現喘、呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等重症警示徵象，也要立即就醫。

圖╱指揮中心提供 圖╱指揮中心提供 圖╱指揮中心提供 圖╱指揮中心提供 圖╱指揮中心提供 圖╱指揮中心提供