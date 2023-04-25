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指揮中心解散 「打公費疫苗」民眾要多付一費用

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
5月1日起醫療院所可針對施打疫苗民眾收取掛號費。圖／聯合報系資料照片
5月1日起醫療院所可針對施打疫苗民眾收取掛號費。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心5月1日解散，疫苗政策將持續進行，目前「疫苗+1」催打活動至4月30日為止。指揮中心社區應變組組長莊人祥表示，公費疫苗將持續提供給民眾，但5月1日起醫療院所可針對施打疫苗民眾收取掛號費，但日後年度接種計畫則待ACIP專家委員討論。

指揮中心解散後，將持續提供公費疫苗給民眾施打，不過5月1日起，醫療院所「可收取掛號費用」。指揮中心社區防治組組長莊人祥說，疾管署官網設立「防疫降階 一併持續」可供民眾查詢，公費疫苗接種資訊也都能夠在官網查詢到，目前的合約醫療院所都提供接種。

指揮中心解散，相關的醫療資源盤點，指揮中心發言人羅一鈞表示，公費疫苗、醫療照護規範、輕症公費清冠一號、染疫康復門診都將持續不會退場，中重症維持法定公費治療，醫療照顧機構口罩陪探病管制也將繼續；但疫情後續若升溫，高危險變異株導致中症人數增加時，將啟動跨單位，必要時重啟應變中心、防疫所等等進行因應。

由於快篩等防疫物資都將回歸自由市場，羅一鈞表示，若出現恐慌性搶購、供需失衡等情形，也將會啟動實名制販售措施；將依更項目庫存量、屆效期限等指標滾動式處理，確保防疫物資品質。

莊人祥表示，抗病毒藥物部分，瑞德西韋庫存9萬5548劑，預計可用265天，仍有7萬現貨、4萬開口合約的劑量；倍拉維有43萬8988份，可用510天，有10萬現貨、20萬開口合約；莫納皮拉韋則有7萬1212人份，可用285天，尚有10萬現貨、10萬開口合約。

新冠肺炎疫苗目前國內可施打的共有7款疫苗，莊人祥公布，目前庫存共有579萬9636劑疫苗，其中莫德納幼兒劑型21萬3380劑、6歲以上BA.4/5有323萬210劑、BA.4/5幼兒劑型13萬560劑；BNT成人劑型5萬7166劑、兒童劑型83萬8610劑、幼兒劑型125萬910劑；Novavax有7萬8800劑。

莊人祥表示，台灣與Novavax還有96萬劑疫苗合約；莫德納有1500萬劑合約，並可選擇最新次世代疫苗，可供414萬65歲以上民眾接種2劑，下單後2至3周內到貨，每次到貨量約200萬劑。

次世代疫苗 莊人祥 庫存

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