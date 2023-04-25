快篩實名制5月1日起退場 回歸自由市場

指揮中心今宣布5月1日解散，但新冠肺炎持續在社區中傳播，高風險族群仍有重症風險，新冠快篩抗原試劑是否仍持續提供公費？中央流行疫情指揮中心今表示，因自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，家用抗原快篩試劑實名制已完成階段性任務。家用抗原快篩試劑實名制政策將實施至4月30日止，自5月1日起退場。提醒民眾如有購買實名制家用抗原快篩試劑需求，可於今年4月30日前，儘快持健保卡至健保特約藥局購買。

快篩試劑實名制將走入歷史，並採兩階段因應。指揮中心統計，目前快篩物資指揮中心仍有6079萬支庫存，平均可供全台每人3支的量，國內整體產能每天可產出20萬支；第一階段先釋出現有庫存，第二階段提高國內產能，目標每日生產65萬支，必要時將啟動專案進口，一個月可進口2500萬支。

指揮中心指出，為保障尚未接種新冠疫苗之幼兒及長者健康，亦分別自去年6月及9月開始，透過實名制通路讓0-6歲學齡前幼兒及65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，並分別在實施七輪及五輪後，於今年2月28日停止領取。