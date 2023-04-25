降級解編前夕 陳培哲、黃立民、陳秀熙給出防疫總成績

指揮中心即將宣布解編，回首過去三年多，你會為自己和政府的防疫打幾分？本報邀請三位持續陪伴社會大眾面對疫情、提出重要見解的專家，為三年防疫打分數。中研院院士陳培哲、台灣感染一學會名譽理事長黃立民、台大公衛教授陳秀熙，都不約而同給人民90分高評價。至於政府部門，陳培哲和黃立民並未給分，台大公衛教授陳秀熙，則因為三方面需要扣分，給了政府80分。

陳培哲表示，人民表現得很好，不論是在配合政策或照護彼此，表現都有90分以上。至於政府的分數，陳培哲表示「不予置評」。相較於人民的高水準表現，政府還需要努力，特別是科學成分比較不足，尤其需要改進，人權保護和資訊透明，也都有待加強。

陳培哲指出，對於政府的評分，他認為不能以全世界各國來比較，應該要以相同人民素質的亞洲四小龍等國家來互相比較，這樣政府的表現如何，就比較容易看得出來。

陳培哲提醒，雖然疫情正在往下走，還是要提防「病毒的回馬槍」，因為對於這個病毒，還有一些不了解的地方，需要繼續監測至少兩年，這就是疾管署和學術界的工作了。

黃立民回應與陳培哲不謀而合。黃立民說，台灣的防疫成績，主要來自於人民配合防疫政策的意願高、配合度也非常高，可以拿90分以上的高分，至於「其他部分，都不是特別的傑出，就不方便說了，再講又要被罵。」

黃立民表示，這次疫情並沒有使國內生技產業得到幫助或更上一層樓，反觀韓國，就充分把握這次疫情的機會，相關產業有所成長，相較之下國內這部分就不太理想，無論疫苗、藥品、診斷，都沒有明顯的進展，這是最可惜的地方。

陳秀熙說，可從人民、政府部門、非政府部門三方面給分。人民表現當然是90分，因為這三年來，台灣人民所展現的防疫文明，可說是全世界的模範生，包括口罩令、社交距離、公衛防疫措施、警戒措施、疫苗基礎劑的施打率，配合度都非常高。

至於政府部門，陳秀熙表示，在Delta變異株之前，台灣的表現有90分，只有Alpha進入社區要扣10分，確實可說是世界的模範生，如果連Alpha都沒進來，那就是100分。不過，進入Omicron時代之後，他給台灣防疫80分，扣分扣在醫療量能的調整、疫苗追加劑的宣導、因應長新冠的跨部門整合。

陳秀熙表示，BA.2大流行的時候，因為醫療量能調整不及，出現有關兒童急診相關的事件，這要扣10分。至於疫苗追加部分，正確資訊的宣導還需要再多努力。長新冠方面，他強調「降級歸降級，但game沒有over，因為他就是跟流感不一樣。」

陳秀熙說，流感不會造成神經認知功能、腦霧等長期後遺症，衛福部、勞動部、教育部、內政部等相關單位都應該要好好整合，全方位的動員整合，來照顧好受苦於長新冠的人民。

陳秀熙表示，就算指揮中心解編降級，政府部門之間的整合不能停在這裡，疫情後還有很多事情需要收尾，應該要從出生到老，從幼兒、學生、勞動族群、年長者、機構住民，都要全方位的檢視，看看還有哪些環節比較弱，就要積極地去加強，還有機會把分數加回來。

至於NGO和學術單位等非政府部門，陳秀熙說，應該可以打85分，因為感覺這次學術單位的表現沒有像人民這麼積極，但也都已經很努力了。