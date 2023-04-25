平均地權條例子法今預告 三大重點看這裡

立法院完成平均地權條例修法，內政部今天預告相關子法，內政部長林右昌表示，子法內容包括禁止預售屋換約轉售，私法人買住宅採許可制，檢舉獎金制度。草案今天下午5時起至5月15日預告20天後，報行政院核定母法的施行日期。

平均地權條例1月三讀通過，需要配套訂定及修正的子法共九項，其中四項已在今年2月、3月完成預告。

林右昌指出，今天公布的五項子法重點有三項，包括私法人買受住宅許可制，限制預售屋和新建成屋換約轉售，以及檢舉獎金制度。

林右昌表示，私法人無居住需求，經統計私法人去年購買住宅戶數為2萬2502戶，較2019年1萬219戶大幅增加一倍以上。去年非不動產及營建業法人持有一年內即出售比率高達59.63%，確有短期進出情形，影響國人居住權益，有必要加以限制。

林右昌說，子法研訂原則是依照私法人買受住宅的目的與用途，再做進一步的周延規範。私法人買受住宅有公益、必要，且具共識者，列為免經許可；私法人為正常經營需要買受住宅，列為需經許可。

針對公告免經許可情形有九種，包括供國營事業或受政府捐助的財團法人、AMC／台灣金聯、經紀業買受瑕疵物件、法院拍賣、文化資產、優先購買權、都市更新、危老重建，以及與土地所有權人簽訂合建契約，而買受土地所有權人的住宅。

私法人買受住宅須經許可項目有六種，包括宿舍使用，不可超過員工人數；具規模的出租經營使用，持有同一使用執照內五戶以上；衛生福利機構場所使用；合作社買受住宅，供社員共同使用；合建、實施或參與都更危老；以及其他經內政部公告的用途。

檢舉金制度採實名制，須有具體事證，防止不實檢舉。檢舉獎金適用範圍，包括買價登錄逾期或不實申報，違反禁止紅單轉售規定，違反限制換約規定，以及違反禁止炒作規定。獎金比率為實收罰鍰的30%，每案獎金不超過1000萬元。偽變造事證者將移送檢調。

草案明定，預售屋及新成屋買賣契約轉售，如為配偶、直系親屬或二親等內旁系血親間，無須申請核准。買受人在簽約後死亡、繼承人依法繼承換約者，也無須申請。