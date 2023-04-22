：：台灣經驗 ♻️ 世界驚艷：：世界上有許多玩具圖書館，但「大規模再生玩具」只在台灣！

1982年4月21日下午，聞名全球的世界足球王「黑珍珠」比利在台北市立體育場作指導示範，吸引熱情球迷的層層包圍，眾人爭睹球王丰采，比利希望有一天能在國際大賽中，看到中華民國的足球隊揚威世界足壇。 當年四十一歲的比利說，這是他第二度到我國訪問。比利在1977年於美國紐約宇宙職業足球隊三年合約期滿後，正式宣布退休，雖然離開足球場，從事廣告、電影及其他事業，但他仍然應邀到世界各地推展足球運動。

2023-04-21 08:00