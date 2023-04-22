：：台灣經驗 ♻️ 世界驚艷：：世界上有許多玩具圖書館，但「大規模再生玩具」只在台灣！
#世界地球日 用行動為地球慶祝，轉動獨步全球的 #玩具循環系統🎁
3 年一度的 #國際玩具圖書館年會，今年 3 月初在澳洲墨爾本登場。
眾多會員國當中，台灣玩具圖書館首次晉升「環境專題」與談人，上台分享如何回收、運用二手玩具。
正當各國仍在煩惱，如何解決過量玩具對環境的負面影響時，#台灣經驗立刻吸住目光✨
外國朋友的專注神情，甚至會後的熱烈回饋，大大超乎預期！
專題主持人、澳洲環境作家 Erin Rhoads 更謙虛並有感而發地說：
「台灣經驗相當有啟發性，澳洲在永續上仍有一大段路要走。」
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「玩具、遊玩與熱情，結合在一塊，造就了玩具圖書館，請不要停止腳步」— 國際玩具圖書館主席 Monica
19 年來，我們一步一步回收了達 500 公噸玩具♻️
不論 #捐玩具 #當志工 #捐款資助 #用二手玩具
感謝全民參與，造就無數歡笑與永續新價值💕
將這份驕傲分享給其中的每一個你！
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