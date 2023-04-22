第一款在台生產100%再生塑料瓶裝水誕生！太古可口可樂永續減廢旅程引領風潮

這幾年，「永續」已從聯合國發布的17項SDGs指標，逐漸落實到人們的日常生活，並植入企業DNA，改變了城市也影響了未來。作為全球飲料巨擘，可口可樂在台灣深耕超過50年，更領跑飲料界奔向永續。當現今環境氣候正在面臨前所未有的不確定性和挑戰，台灣太古可口可樂的永續進行式如何再升級？如何從亮眼的市占率，轉化為保護環境、同時照顧員工的「心」占率？

台灣太古可口可樂的永續進行式再升級，保護環境同時照顧員工。 圖／太古可口可樂公司 提供

永續3箭：環境、產品、我們作為可口可樂深耕在地的裝瓶夥伴，太古可口可樂自2019年規劃「可有為．樂有夢」作為2030年可持續發展戰略，以「環境、產品、我們」為3大面向，環環相扣。

在業務發展的同時，太古可口可樂盡最大的努力保護環境，致力於降低業務營運的「絕對碳排放」，承諾以2018年為基準，在2030年達成核心業務營運降低70%的目標，並持續降低產品製程的「水耗用率」。在包裝設計上，努力以初級包裝達成100%可回收為目標，同時逐步提升初級包裝中可回收材料的運用，持續朝向「廠區零掩埋」邁進，致力降低廢棄物對環境的影響。

針對奠定營運基礎的產品面，太古可口可樂透過「產品選擇」和「採購」兩大領域，確保產品能滿足大眾的期待。在人的面向，關心「員工」和「社區」兩大焦點，凝聚眾人心力，創造社會價值。

台灣太古可口可樂並於2020年成立「可持續發展委員會」，每個領域皆有一位組長帶領，納入各指標中重要的部門及利益關係人，持續帶領優化並每季追蹤成效，確保台灣太古可口可樂在正確的軌道前行。

太古可口可樂祭出永續3箭，以「環境、產品、我們」為3大面向。 圖／太古可口可樂公司 提供

台灣第一個生產100%再生rPET包裝的瓶裝水偶爾出門在外需要購買瓶裝水，台灣太古可口可樂提供消費者更環保的選擇，自2022年首創無標籤單瓶販售的「bonaqua 怡漾鹼性離子水」，瓶身不再張貼帶有品牌 logo 和產品信息的標籤，取而代之使用浮凸流線及鐳射雕刻極簡設計，減少分離廢棄瓶罐與標籤的程序，提高回收塑膠的效率和質量，促進資源回收再利用。今年「bonaqua 怡漾鹼性離子水」588mL產品更成為在台灣第一個生產的100%再生rPET瓶裝水產品，採用符合規範的再生食品級塑料製成，持續推廣永續理念，向減碳與循環經濟的理念邁進。

首創無標籤單瓶販售的「bonaqua 怡漾鹼性離子水」，今年更推出第一款在台生產的100%再生rPET的瓶裝水產品。 圖／太古可口可樂公司 提供

此外，能源使用也是淨零碳排的重要課題。台灣太古可口可樂預計在2025年前，將冷飲設備全面改用環保冷媒；只是，淘汰傳統冷飲設備不只會帶來成本的巨幅提升，也會衍生大量廢棄物，倘若能克服主機硬體的技術限制、將既有的舊機台改良升級，與環保HFO冷媒相容，豈不更能節約資源、物盡其用？透過冷飲設備團隊不斷創新研發，台灣太古可口可樂做到了！這項獨步業界的創舉也讓台灣太古可口可樂取得新型專利。升級版的機台改用對環境更友善的環保冷媒，可大幅降低碳排放量，預計逐年轉換，減少對環境的影響。

台灣可口可樂協助偏鄉部落設置雨水貯集系統，讓部落居民也有乾淨穩定的水源可以使用。 圖／太古可口可樂公司 提供

從城市到偏鄉，提出「水逆」新解「水」是飲料主要的原料，因此，太古可口可樂將水資源保育視為飲料產業的天命。除了在生產製程減少用水之外，台灣太古可口可樂也在社區進行溼地保育，並在缺乏自來水的偏鄉部落設立雨水貯集系統，讓當地居民也有乾淨穩定的水源可以使用，真正做到將水資源回饋給社區。從2014年至今已在全台7個縣市建立11座雨水貯集系統，至少有8,500人受益；在今年水情告急的時刻，也協助許多地區緩解用水壓力。

為了鼓勵一般大眾珍惜水資源，台灣太古可口可樂更舉辦《這才是水逆》線上水資源特展，以線上3D互動式展廳形式賦予「水逆」新解，激發民眾從日常生活中實踐永續行動，一點一滴避免水資源危機。

舉辦《這才是水逆》水資源特展，用線上3D互動式展廳激發民眾從日常生活中實踐永續行動。 圖／太古可口可樂公司 提供

永續發展，成為更好的「我們」「成功，取決於優秀的人才。」台灣太古可口可樂竭力創建一個包容性高的工作場域，在價值鏈中實現零傷害，降低所有員工的安全風險，並提供平等機會給每一位夥伴。集團固定提撥部分年度利潤投入到企業社會責任基金中，並鼓勵員工從事社區服務，發揮正向影響力，為社會創造更多真善美的循環。

太古可口可樂在可持續發展上的持續努力獲得各界肯定，在去年榮獲「臺灣企業永續獎」、「天下永續公民獎—永續100強」、HR Asia頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」、女人迷「DEI 多元共融願景獎」，亦透過CSR反霸凌專案獲得「2022遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」等殊榮，未來期許能持續發揮創新力量、串聯資源，開啟永續共好新想像。

《這才是水逆》線上水資源特展：https://impactisflowing.tw