海廢再生藝術連結餐桌與產地　開展漁業永續新未來

台灣人愛吃海鮮，舉凡從辦桌料理到日常便當幾乎都會有海鮮的點綴，2015年台灣人均食用海鮮數量也已超越全球平均，身為熱愛海鮮的海島子民，能夠年年有魚的「永續」心法就十分重要。

但根據漁業署統計，台灣近海漁業產量自80年代後逐年下滑，2019年甚至已經下滑超過五成，中研院研究數據甚至指出，台灣北部的魚種15年來已經從142種銳減至37種，可見海洋資源正面臨枯竭，急需號召眾人行動。

南山人壽與海湧工作室攜手合作，共創海廢再生藝術牆的足跡也來到東部，圖為宜蘭縣五結鄉利澤國小的「清歌曼舞」 （圖／南山人壽提供）

為了喚起眾人維護海洋資源的意識，南山人壽與海湧工作室以共創海廢再生藝術牆的方式，藉以教育民眾永續海洋的觀念。從2021年開始在全台與離島各地的海岸尋找牆面，與各地的社區、學校合作，從2021年至今，已累積創作了十三面海廢再生藝術牆，也展現南山人壽守護海洋的決心。

海廢再生藝術牆透過海廢說故事，以海洋生物作為主角，傳達漁業永續的重要性。牆面上的主角各自訴說著不同地方的海洋資源現況。例如，新北市水尾漁港「萬縷千絲」的主角之一軟絲，代表物種復育的成功範例；位在西部海岸的彰化縣芳苑鄉彰化王公海洋故事館外的「蠣爭上游」，則寄託了養蚵業翻轉傳統養殖型態的未來；以及在宜蘭縣五結鄉利澤國小「清歌曼舞」的主角曼波魚，這些主角娓娓道出因過度捕撈而造成物種頻危的哀愁。

打破海鮮迷思 吃對海鮮護海洋

為了提倡維護海洋資源的理念，南山人壽更進一步透過講座進行推廣，從台灣餐桌上常見的海鮮開始，帶領大眾探索海洋議題。

講座由海湧工作室陳人平擔任講師，他一一指出台灣人對海鮮常見的誤解和迷思。在大眾印象中營養價值很高的魩仔魚，並非是體型小的魚種，多是還會長大的鯷科和鯡科的小魚，若過度捕撈，自然會造成魚種的生存危機。此外，台灣各處經年舉辦的海鮮季，對於許多海洋生物來說，卻是宛如一場場大型的「祭祀」，當我們重複且過量的食用單一魚種，都會對海洋造成衝擊。

南山人壽舉辦環境教育講座，傳達「吃對海鮮」的重要概念。 （圖／南山人壽提供）

身為消費者，了解自己吃下去的海鮮，就是在善待海洋，南山人壽的環境教育講座就鼓勵大家運用《台灣海鮮選擇指南》依據碳排放量、物種數量、產季等等指標，多選購友善海洋的食材，當我們吃對海鮮，也能幫助海洋環境的發展，未來自然回饋到喜愛海鮮的我們。

從餐桌走向產地 探索永續消費意識

「這些年看見土地有變化和破壞，開始想如何可以不傷害我們的土地」彰化海洋食研基地的經營者陳明瞭從小在彰化漁村長大，深刻看見地方的漁業發展對土地的影響，他認為必須由消費者首先做起改變，所以也與南山人壽合作，以海廢再生藝術牆作為媒介，讓消費者認識漁業的議題。

「蠣爭上游」海廢再生藝術牆位於養蚵重鎮的彰化，正是帶領人認識養蚵產業議題的好機會。 （圖／南山人壽提供）

陳明瞭本身就是養殖漁業者，他說養蚵是彰化重要的養殖漁產業，而且海洋不能沒有蚵，蚵可以固碳、攝食浮游藻類，淨化高營養源的水質，維持海洋的平衡。但養蚵產業長年經營的方式，卻也產生許多衝擊環境的漁業廢棄物，例如蚵繩、保麗龍等等，若要讓養蚵產業發揮正向影響力，勢必需要更加重視永續的養殖方式。

「從消費者開始行動，慢慢帶動改變生產者」基地以這樣的理念出發，帶領與許多企業、外地旅客導覽潮間帶、體驗漁村遊程，也在吃海鮮的同時，傳遞當地漁村文化。藉由活動設計，眾人不但用雙腳踏上蚵田的土壤，深度了解生態環境，還讓大家親身至魚市場挑選對環境好的漁貨，意識到自己的每一個選擇，都會影響到我們的海洋環境。

「對於一般大眾來說，海洋文化就是源自於海鮮文化」陳明瞭說，所以必須跟消費者更近距離的溝通，當眾人能藉海鮮說出背後的海洋故事時，文化就得以慢慢深耕永續。

清除覆網與復育軟絲 串聯眾人守衛海洋

在新北萬里區的海岸，每逢假日除了有大批遊客前來遊玩，往海裡看去，更是有不少人在潛水，「很多人下海潛水不是觀光，是人手一袋去撿垃圾」新北海洋防衛隊成員王國昌說，自己本身是潛水教練，在地經營潛水店超過三十年，看見守護海洋的行動正遍地開花。

王國昌回想十多年前，承接了新北市政府清除海底覆網的作業，由一群潛水教練開始，第一次來回清了十天，共清出三公噸的廢棄漁網，後來也逐年清理，號召到更多的潛水愛好者、漁民加入，新北市政府也因此在2016年成立新北海洋防衛隊，同時隨著建立漁具的管制措施，王國昌說萬里區的廢棄漁網現在已經越來越少。

新北市水尾漁港「萬縷千絲」海廢再生藝術牆中的主角之一是軟絲，是地方的人齊力復育的成功結果。 （圖／南山人壽提供）

「但是這裡的漁民捕不到魚」雖然眼見海洋環境好轉，但王國昌觀察在地的漁民漸漸衰老，漁業資源枯竭，漁民難以支撐家計。所以在清除覆網的階段性任務完成後，他們轉往投入軟絲復育，期望改善經濟。但原本因為海洋汙染，軟絲於珊瑚礁上產的卵難以存活，因此他們嘗試用人工下水構築竹叢礁，讓軟絲有個好的產房來產卵。

在研究單位、新北市政府、海洋防衛隊的眾人齊力行動下，王國昌說跟十年前比起來，軟絲產量增加許多，去年十月光一小時就可以釣上三十斤。而且軟絲一旦復育，周遭的海洋生態系也變健康，整個保護區的魚種開始豐富起來。

在保護區的復育工作，漁民也扮演著重要的角色，漁民駛船時四處巡守，發現有人偷釣就會進行通報，或是在清除海洋垃圾時，接下運輸和接駁的任務，讓海洋防衛隊的作業能順暢進行。

「過去漁民都是從海裡取資源，現在他們有保育觀念，未來資源才不會斷」王國昌看見地方漁業的轉變，原本是新北海洋防衛隊在從事的作業，也漸漸擴及至更多角色加入，生產者與消費者一起從思維翻轉到在地行動，共同走向永續漁業的未來。

而透過海廢再生藝術牆，南山人壽更牽起了更深刻的對話，社會大眾進一步認識了海洋資源的現況與問題，不論是軟絲復育、養蚵產業，帶領眾人從餐桌返回產地，以倡議永續漁業的理念來持續守護海洋。

【了解更多 海廢再生藝術牆】https://www.nanshanlife.com.tw/public_promotion/event/guardian/art.html【觀看南山人壽環境教育講座】https://www.youtube.com/watch?v=fLYPq-RIVaY