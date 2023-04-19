拚立委初選 郭貞慧籲南市海線大團結勾勒願景

投入民進黨南市一選區立委初選的前觀旅局長郭貞慧今在將軍區青鯤鯓朝天宮推出「打造海線新未來」政見發表會，提出全力推動將軍漁港轉型為國際級觀光漁港，籲請鄉親支持。

現場湧入數百名熱情支持者力挺，郭貞慧由丈夫農委會前副主委李退之逗人陪同到場，郭在場鄉親強調，要全力推動將軍漁港轉型為國際級觀光漁港。

郭貞慧說，台南一直缺乏結合餐飲、觀光、休憩的國際休閒漁港。而將軍漁港具備這些條件，只要將週邊土地規劃加以整合，引入餐旅與遊艇業者等相關產業，將軍漁港會徹底重生。

她進一步勾勒未來願景說，未來的將軍漁港，民眾買完漁獲可以現場代客料理。想搭船或自駕遊艇前往澎湖跳島旅遊的遊客也都由將軍出發。也計畫以將軍為核心，推動以61號快速道路結合台17線，貫穿將軍上至大北門地區，下至七股潟湖，並持續推動台61線將軍休息區設立，讓大北門成為未來台南旅遊的新重點。