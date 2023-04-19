漁電共生頻爆爭議立委促中央納管 農委會：將加強稽核

政府積極推動漁電共生，卻衍生漁民權益受損、破壞生態棲地、黑金問題等爭議，民進黨立委郭國文、洪申翰今天呼籲，中央應盡速訂定管理原則並加強納管，避免滋生綠能蟑螂，形成惡性循環。農委會副主委陳添壽表示，將加強稽核養殖事實，避免「假養殖，真種電」。

洪申翰指出，台灣國土面積小，勢必要透過複合式利用設置再生能源，並且倚賴良好管理建立秩序。現在已有部分業者透過不肖方式炒作土地或降低成本，違法、遊走法律邊緣。經濟部及農委會應承擔責任，研議納管機制，有效介入漁電共生所需土地及漁塭空間整合，重塑秩序，並且確保漁電共生收益能由漁民與社區健康共享，針對不肖廠商，也應該嚴查嚴辦。

洪申翰表示，過去養殖漁業在管理量能上就是比較低，漁業署不像農糧署在各地有分署，地方政府通常只要養殖不出事，基本上就不涉入。但是，漁電「共生」模式需要很高的管理量能，長期以來低度管理是現在遇到的很大癥結點。

郭國文說，去年11月七股鄉親北上抗議，當時舉辦座談會，就要求經濟部、農委會投入駐地工作站，實際推動化解一定程度的末端爭議，但希望有前端納管，希望能源局提出統籌機制，也透過公股性質的公司帶頭參與，做為示範。

陳添壽表示，漁電共生案件的養殖事實是由地方政府負責認定，漁業署透過產銷履歷，做為認定的輔助，地方政府於轄區內一年可能檢核一、兩次，確實不足，未來要結合科學技術，監測包括水質、溶氧及產量等狀況，以強化管理，目前已請水試所進行相關研究。

經濟部能源局長游振偉回應，行政院目前已劃設總面積約兩萬公頃的漁電共生專區，針對尚未被利用的專區範圍，經濟部將與農委會合作，蒐集當地民意後，由政府做為土地整合的發動者，透過公開遴選，選出能回應地方需求的廠商，符合睦鄰回饋措施、促進漁村永續發展的方案等方案。