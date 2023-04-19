太離譜！開23度冷氣的罰金 竟比撞死人多1.8倍

日前有兩條新罰則同時出現，引發網友熱議：立法院通過汽機車不禮讓行人而肇事，導致他人傷亡將處7200至3萬6000元；經濟部試辦餐飲業早、午、晚用餐時段「限溫23度」的規定，違規者將罰2至10萬元。吹冷氣並無危害到他人，但汽機車肇事涉及民眾的生命安全，結果冷氣開太低的罰金竟是不禮讓行人肇事致使傷亡的2.78倍，等於多出了1.8倍，網友都炸鍋了，揶揄說：這是什麼國家？實在太離譜。

去年底，美國有線電視網（CNN）報導指出，台灣交通險象環生，如同「行人地獄」，恐不利於發展觀光，隨即引發國人議論。

立法院遂在4月14日，三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，增加民眾檢舉項目，從46項增至59項，新增包含在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道等違規臨時停車樣態，民眾都可向警政機關檢舉。

最重要的是，條文加重汽機車不禮讓行人的罰則，在行人穿越道或其他可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，汽機車不暫停讓行人先行通行，處1200元以上、6000元以下罰鍰。

如果因不禮讓行人而肇事，導致他人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕照1年、致人重傷或死亡則吊銷駕照。

圖／近日立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》，條文加重汽機車不禮讓行人的罰則。（示意圖／Ingimage）

會議室也被納管了，溫度也要控制在26度

4月16日，經濟部也對外宣布，從4月17日起針對餐飲業執行「限溫令」。

經濟部能源局表示，2014年雖規定國內20類場所，室內冷氣溫度不得低於26度，但特別針對早午晚用餐時段給予「免限溫」的通融，觀察多年後，卻發現仍有餐廳冷氣開很強，還有改善空間，決定納管祭出「新限溫令」，從4月17日起，包括餐飲場所、飯店旅館餐廳、百貨公司的美食街，即使是用餐時間，冷氣的溫度也要控制在23度（正負1）以內；如果低於此溫度，經勸導未改善者，將可祭出2萬元以上、最高10萬元的罰鍰。

能源局指出，首波已邀約大型餐飲連鎖品牌、觀光飯店……，包括遠企、晶華酒店、麥當勞、台北國際會議中心等32個品牌，全台共有1300多個示範據點，試辦到明年底，最快後年納管。另外，會議室過去並未列入20類場所，這次也會納入，溫度都要控制在26度。

「限溫令」對火鍋店、燒烤店的老闆來說，可不是好消息。「吃火鍋就是要吹很強的冷氣才能消暑，才能吃的舒服吃的多，這樣不是變相處罰餐飲業者、消費者嗎？」一位酷愛火鍋的36歲上班族說。

由於反彈聲浪大，經濟部長王美花事後澄清說，外界對「冷氣適溫運動2623」有所誤解，推廣用餐時間23度，並非「限溫令」，而是自願參加制，是透過相關輔導機制，讓大家可以達到適溫的溫度，沒有所謂罰10萬元的問題。

今明兩年是試辦期，當然沒有罰款的問題，後年正式執行，就一定會罰錢！因為早就有罰則了，目前20類場所若違反26度的限溫令，複查後仍未改善，可處2萬以上、10萬元以下罰鍰，如持續不改善，可按次加倍處罰。後年執行「早午晚用餐23度」，怎麼可能不罰錢。

圖／「限溫令」恐會影響火鍋、燒烤店。（示意圖／Ingimage）

開冷氣低於23度會比酒駕上路嚴重嗎？

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法說出多數人的心聲。他再三強調，完全支持政府推廣「節能減碳」的作法，但不能認同高額罰金，在國外幾乎沒有發生過，2022年3月，日本發布「供電吃緊預警」時，也只是呼籲大家共體時艱、節能用電，根本沒有罰錢。

他進一步指出，凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。民眾繳電費，開冷氣並沒有妨害社會秩序公共利益，即便浪費了，只能加以勸說輔導，但民眾仍可自由選擇，尤其餐飲業者，會調降空調，可能是為了讓客人有更好的用餐環境，或是為了增加翻桌率，在電費、店租雙漲的今天，沒有人會跟錢過不去，老闆鐵定有原因才會調低冷氣。其實，政府可用補貼來鼓勵汰換舊設備，減少耗能，重罰只會讓店家更反感。

更何況，開冷氣會比酒駕嚴重嗎？楊家法說，民眾聲聲呼喚的酒駕罰則，不過是6萬元，而且還涉及公共危險罪，開冷氣低於23度會比酒駕上路嚴重嗎？繳電費吹冷氣有這麼罪大惡極嗎？

大家都在問，冷氣耗能要罰錢，老車子耗能、商辦大樓玻璃帷幕造成冷氣耗能要不要罰？從一樓搭電梯到二樓耗能要不要罰？

兩天內，政府祭出兩個辦法，處罰項目跟罰金卻不符合比例原則，也難怪網友會炸鍋了。在台灣，汽機車不禮讓行人肇事，致使傷亡最高罰3萬6000元、酒駕上路也不過罰6萬元，唯獨開冷氣低於23度要重罰10萬元。「誰聽到了，都會覺得很離譜，很不可思議吧！」楊家法嘆氣說。

（本文出自2023.4.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）