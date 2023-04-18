馬祖憑空出現11噸鮑魚空運來台 綠委要徹查不法產業鏈

民進黨立委洪申翰今天說，最近接獲民眾檢舉，有總重11噸以上的活鮑魚自馬祖空運到台灣，但是馬祖並沒有鮑魚養殖產業，因此懷疑有特定不法走私集團透過「假放養鮑魚苗」當作障眼法，作為跳板轉運至台灣。

洪申翰晚間發布新聞稿指出，他跟民進黨連江縣主委李問接獲民眾檢舉，有總重11噸以上的活鮑魚自馬祖空運到台灣，但是馬祖並沒有鮑魚養殖產業，因此懷疑是否有特定不法走私集團，透過在馬祖「假放養鮑魚苗」當作障眼法，並且作為跳板轉運至台灣。

洪申翰表示，大量來源不明的鮑魚，恐怕已經流入台灣市場，因此他為消費者的健康感到憂心。

洪申翰指出，這個事件讓他很有「澳洲龍蝦案」的既視感，但是近期這兩起大規模的高價海產走私，方向恰好相反，自己已經跟漁業署確認過，馬祖地區並沒有鮑魚養殖的相關產業，而且經過他函詢關務署，近年並沒有業者從中國輸入鮑魚至馬祖報關的紀錄。

洪申翰質疑，到底是哪來這麼多鮑魚，可以從小小的馬祖，運送至少11噸以上來到台灣來，如果這批來路不明、跳過檢疫的鮑魚進入到台灣市場，真的是要為大家的健康捏把冷汗，同時也要為合法的鮑魚業者感到不值。

洪申翰說明，因為離島與台灣之間的貨運屬於國內運輸，按照檢疫規定，鮑魚並不在檢查範圍內，但是從調閱到的公文可以發現，防檢局事後便發函通知有關單位，包括關務、海巡及農委會等所屬機關也行文給連江縣政府，詢問來路不明的活鮑魚來源。

洪申翰直言，令人感到意外也不意外的，連江縣政府一問三不知，對於這家「鑫豐企業社」引進鮑魚苗11噸，並且由連江縣政府同意暫時放養在縣內劃設的漁業養殖區，他們事後到現場一查才發現「查無放養事實」。

洪申翰表示，連江縣政府看起來沒有想要正面回答，還是只用「該社未提供相關鮑魚養殖紀錄及成果」輕描淡寫帶過，因此自己不禁高度懷疑，這家「鑫豐企業社」是用假放養鮑魚苗當作障眼法，實質就是走私活鮑魚非法入境馬祖，再轉運到台灣獲取暴利。

洪申翰質疑，連江縣政府的螺絲到底是多鬆，為何一再放任不法走私在眼皮底下發生，「表面搞不清楚狀況，但是不是有特權包庇？、

洪申翰強調，針對這些特定的不法走私集團，檢調單位應該毋枉毋縱，儘速徹查從上到下的不法產業鏈，尤其是哪些公務單位在包庇特權，還有這批活鮑魚到台灣的流向都咬有所掌握，為台灣的消費者健康及食安把關。