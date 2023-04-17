護海公投尚未通知領連署書格式 領銜人憂來不及

基隆市府3月底宣布通過「基隆護海公投」提案，可進入第2階段連署，但領銜人王醒之今天表示，基隆市選委會至今尚未通知領取連署書格式，擔心會來不及在8月26日舉辦公投。

王醒之今天向中央社記者表示，依基隆市公民投票自治條例規定，市府認定這項公投合於規定，應將提案送交基隆市選舉委員會，選委會收到提案後，應通知領銜人於10日內向選委會領取連署人名冊格式。

不過，王醒之說，同法規定，若提案符合規定，應依提案性質請相關機關在30日內提出意見書，逾期未提出者，視為放棄，而此案所指的機關就是基隆市政府產業發展處和台灣電力公司，至於意見書的用途就是要放在公投公報。

王醒之說，市府目前對法令的見解是應拿到意見書後，再併同提案送交選委會，選委會才會通知領銜人領取連署人名冊格式，但他認為，意見書和提案應可脫鉤，且法令也沒有規定，必須同時取得才能送交選委會。

王醒之表示，當中差距就是30日，端看相關單位要站在「拖延公投程序、限縮人民權利」還是「鼓勵人民表達意見、便民」行政立場解釋法令。

基隆市選委會總幹事張淵翔說，市府法制科目前對法令的見解是需2份意見書併同提案送交選委會，市府除將從法制面進一步研議如何脫鉤外，另一方面，產發處已提供意見書，市府3月31日也已發文給台電，請台電儘速提供意見書，備妥資料後，會盡快通知領銜人領取連署人名冊格式。

依「公民投票法」等相關規定，不管中央或地方公投，必須在西元奇數年8月的第4個星期六投票，若基隆市今年要舉辦公投，日期會是8月26日，且依法必須在90天前公告。

張淵翔表示，第2階段公投連署至少需有1萬2367份合格連署書，加上緩衝時間，期盼領銜人能在5月20日前提供，以利後續審查。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」。

雖內政部指「基隆護海公投」非屬地方自治事項，但基隆市府3月初發文通知王醒之補正提案主文及理由，經市府再度審查後宣布通過，但中央選舉委員會表示，明顯違反規定。