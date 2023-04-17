快訊

1問題沒解決突喊卡 SpaceX：「星艦」今不升空

驚悚畫面曝！新竹23歲騎士竄出撞貨車 血流滿地送醫不治

金融業光環失色？ 最新調查：未來這兩大行業最吃香

護海公投尚未通知領連署書格式 領銜人憂來不及

中央社／ 基隆17日電

基隆市府3月底宣布通過「基隆護海公投」提案，可進入第2階段連署，但領銜人王醒之今天表示，基隆市選委會至今尚未通知領取連署書格式，擔心會來不及在8月26日舉辦公投。

王醒之今天向中央社記者表示，依基隆市公民投票自治條例規定，市府認定這項公投合於規定，應將提案送交基隆市選舉委員會，選委會收到提案後，應通知領銜人於10日內向選委會領取連署人名冊格式。

不過，王醒之說，同法規定，若提案符合規定，應依提案性質請相關機關在30日內提出意見書，逾期未提出者，視為放棄，而此案所指的機關就是基隆市政府產業發展處和台灣電力公司，至於意見書的用途就是要放在公投公報。

王醒之說，市府目前對法令的見解是應拿到意見書後，再併同提案送交選委會，選委會才會通知領銜人領取連署人名冊格式，但他認為，意見書和提案應可脫鉤，且法令也沒有規定，必須同時取得才能送交選委會。

王醒之表示，當中差距就是30日，端看相關單位要站在「拖延公投程序、限縮人民權利」還是「鼓勵人民表達意見、便民」行政立場解釋法令。

基隆市選委會總幹事張淵翔說，市府法制科目前對法令的見解是需2份意見書併同提案送交選委會，市府除將從法制面進一步研議如何脫鉤外，另一方面，產發處已提供意見書，市府3月31日也已發文給台電，請台電儘速提供意見書，備妥資料後，會盡快通知領銜人領取連署人名冊格式。

依「公民投票法」等相關規定，不管中央或地方公投，必須在西元奇數年8月的第4個星期六投票，若基隆市今年要舉辦公投，日期會是8月26日，且依法必須在90天前公告。

張淵翔表示，第2階段公投連署至少需有1萬2367份合格連署書，加上緩衝時間，期盼領銜人能在5月20日前提供，以利後續審查。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」。

雖內政部指「基隆護海公投」非屬地方自治事項，但基隆市府3月初發文通知王醒之補正提案主文及理由，經市府再度審查後宣布通過，但中央選舉委員會表示，明顯違反規定。

基隆市選舉 公投 選委會

延伸閱讀

鐵道馬拉松接力賽 基隆副市長邱佩琳領軍「追火車」

【重磅快評】李進勇、林右昌兩前市長聯手殺了基隆公投

護海公投攻防戰 3單位掌門人全是「基隆市長」

基隆四接公投連署遭阻 王醒之批中選會介入打壓

相關新聞

長榮航勤拖機出包 自家空巴A321機翼插自家波音777鼻頭

長榮航勤拖機作業昨天發生意外，長榮航空一架機型A321、B-16227飛機，其機翼翼尖碰撞一旁的長榮航空波音777、B-16740飛機，以致翼尖削入機鼻下方破損。 長榮航空表示，昨天深夜長榮航勤在桃園機場執行一架長榮航空A321-200空機拖機作業時，拖車駕駛員於滑行道轉彎進入停機坪時，因作業不慎，使該飛機碰觸停放於停機坪之長榮航空777-300ER客機，造成A321-200飛機右側翼尖及777-300ER機鼻受損。

印尼制定應變計畫因應台海情勢？外交部：適時提供協助

根據印尼媒體報導，印尼外交部公民保護局指出，印尼政府將繼續關注台灣事態發展，為預防各種可能性，已與印尼駐台北經濟貿易代表...

羅友志爆侯友宜曾意圖拿500萬勸改選汐止 新北地檢將分案調查

媒體人羅友志爆料，2014年他參加國民黨地方議員初選時，時任新北市副市長的侯友宜勸他改選汐止，會出500萬支持。民進黨發言人張志豪、卓冠廷及律師黃帝穎上午開記者會指侯友宜可能違反選罷法，候友宜是否和羅友志在新北市府見面，2014年為誰操盤？資金從何而來？應說清楚講明白。 張志豪質疑，羅友志在臉書提到侯友宜約他在新北市府見面，宣稱是操盤手，要羅友志放棄土樹三鶯，改到汐止參選，就提供500萬元資金，後面還會有兩個500萬資金，這不是搓圓仔湯，什麼才叫搓圓仔湯？ 卓冠廷指侯不是第一次喬國民黨選舉，侯為凸顯有能力處理黨務，3月24日在市府18樓約見新北一選區的立委洪孟楷及有意挑戰洪的議員陳偉杰，「把市府當黨部喬黨務」，昨又處理挑戰立委羅明才的劉哲彰，讓劉退選。從羅友志事件來看，侯背後的金主真的有「鈔能力」。 民進黨新北市黨部主委何博文上午並到新北地檢署按鈴告發侯友宜違反選罷法，錢從哪來也是疑慮，要求司法單位介入釐清；新北地檢署表示已收受告發狀，將分案調查。

飛彈掉在面前…呂子豪加入烏克蘭志願軍 在戰場體會和平真諦

共軍軍演擾台，雖然情勢緊張但並未真正開戰，從未上過戰場的呂子豪，卻遠赴烏克蘭當國際志願軍。「我是受到前副總統陳建仁的鼓勵」。呂子豪說，五年前在台北聖家堂巧遇陳建仁，陳建仁跟他說，上帝的旨意要多幫助人、回饋社會。因此俄烏戰爭開打，呂子豪就揹起行囊遠赴當地。...

巴西總統訪中重申奉行一中原則 外交部：嚴正譴責

巴西總統魯拉日前率團訪問中國大陸，在會晤中共領導人習近平後發布聯合聲明，重申巴西「堅定奉行一個中國原則」，外交部今天發表...

影／法國國民議會友台小組訪台 博多黑：展現對台友誼

法國國民議會友台小組主席博多黑率該小組成員一行4人，於今天（17日）上午7時09分搭機抵達桃園機場，將展開為期4天的訪台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦