快訊

台積電春燕來了？受惠輝達、挖礦晶片訂單 7奈米產能回溫

曾格爾辯「沒防護記得買藥」是胃藥 富商正宮反擊：一定告到底

獨／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景掀追日熱潮

2023國際蔬食文化節 五感體驗蔬食潮流

聯合新聞網／ 人間福報訊

全台最大、最專業的蔬食展「2023國際蔬食文化節─蔬福生活」將於5月12日在世貿一館盛大登場，並紀念佛光山開山祖師星雲大師設有大型主題館，展覽主軸聚焦蔬食、淨零減碳等環保趨勢外，也規畫九大特區的新潮流導向，體現素食文化。

「蔬食文化節」為人間福報社、社團法人中華福報生活推廣協會主辦。今年蔬食文化節吸引產官界共襄盛舉，包括花蓮、苗栗、彰化、宜蘭、南投和雲林縣政府等，展示各地農產特色，以及逾300家廠商，總計攤位近600個，集合全台灣優質的蔬食品牌。

◆星雲大師主題館

今年為紀念佛光山開山祖師星雲大師圓寂，首次隆重推出「星雲大師回顧主題館」、「佛光山雲宇宙體驗區」，完整呈現星雲大師一生行誼故事。 圖／人間福報提供
今年為紀念佛光山開山祖師星雲大師圓寂，首次隆重推出「星雲大師回顧主題館」、「佛光山雲宇宙體驗區」，完整呈現星雲大師一生行誼故事。 圖／人間福報提供

5月14日是國定佛誕節，主辦方特別規畫「龍天護佑—千年古佛展」，展出百件從北朝到近代的珍貴佛教藝術珍品，張大千20幅真跡畫作。

為紀念今年2月圓寂的佛光山開山祖師星雲大師，特別開設佛光山主題區，推出「星雲大師回顧主題館」、「佛光山雲宇宙體驗區」，完整呈現星雲大師一生行誼故事。

「星雲大師回顧主題館」主要展示大師法身舍利—《星雲大師全集》增訂版395冊、星雲大師一筆字墨寶真跡、生平10個時期回顧展和佛光山各類圖書出版等逾千種。

「佛光山雲宇宙體驗館」以元宇宙為概念，用最新科技之3D建模，直接將實體佛光山建築空間場景，復刻搬進虛擬的數位世界，讓民眾可以體驗，身歷其境參訪佛光山，點燈禮佛，進行一場雲端修行之旅。

◆淨零減碳區 蔬食潮流

「蔬食、環保、減碳」成為全民矚目的熱潮，今年國際蔬食文化節也和往年略有不同，除新增淨零減碳區，還有食農教育區，以及淨零LIFE區。

《人間福報》總經理陳世晉表示，淨零趨勢席捲，今年也首度在展場推出淨零專區，包括來自百貨、建築、汽車以及通訊等廠一同參與淨零排碳浪潮。

◆食農教育 首推黃昏市集

在食農教育區，現場將聚集全台各地的小農特產，讓參與的民眾瞭解台灣各地的農特產品特色外，今年也首次推出「黃昏市集」，將優質的小農蔬果產品，在傍晚時以特價活動，回饋給一同參與2023國際蔬食文化節的民眾，大家一起玩得開心、買得放心。

茶葉。 圖／unsplash
茶葉。 圖／unsplash

茶葉人文區中，規畫了「茶葉主題館」，約30攤茶農展示各地的台灣茶，讓現場的民眾了解茶的廣度與深度。

◆跨國蔬食文化 品嘗韓式泡菜

韓式泡菜。 圖／unsplash
韓式泡菜。 圖／unsplash

今年的國際蔬食區有美、德、日、韓、印尼和澳門等，展現跨國蔬食文化饗宴，讓民眾不出國也能體會偽出國的樂趣。

來自日、韓的法師也會在此次文化節中，帶領民眾體會不同的佛教氛圍。如佛光山日本法水寺住持滿潤法師，將會邀請書法家在袋子上揮毫，即興創作義賣。南韓首爾佛光山寺住持依恩法師屆時會準備韓式泡菜，以及各種口味海苔、紫蘇葉，希望提升大眾的健康意識。

5月12至15日的三天「2023年國際蔬食文化節」，重要活動時間表如下：

◆ 5/12(五) 早上11:00開幕式
◆ 5/13(六) 早上11:00慶國定佛誕浴佛法會
◆ 5/14(日) 早上10:00佛光山開山祖師星雲大師舍利及法像供奉典禮(觀看佛光山直播)
◆ 5/15(一) 下午13:30 綠‧蔬食評鑑指南頒獎典禮

好康大放送，今年民眾只要掃瞄QRcode並下載蔬福生活APP，即可免費入場。

掃瞄QRcode並下載蔬福生活APP，即可免費入場。 圖／人間福報提供
掃瞄QRcode並下載蔬福生活APP，即可免費入場。 圖／人間福報提供

相關新聞

照片看歷史／1955年鑽石救災獎券開獎 17克拉鑽石獎落海軍中尉

1955年4月18日，「鑽石救災獎券」下午2時在台北三軍球場，當眾開獎，到5時42分開獎完畢，萬眾矚目的特等獎最大的一顆重17克拉鑽石落於台北市內，中獎號碼為487320，其餘565個獎分別落於全省各地，但台北市獨為幸運中之幸運者，在特等至第五等獎之115個獎中，又獨得61個，幾乎佔去50%以上，次為高雄與台南，各得8個獎，為次多者。

印尼制定應變計畫因應台海情勢？外交部：適時提供協助

根據印尼媒體報導，印尼外交部公民保護局指出，印尼政府將繼續關注台灣事態發展，為預防各種可能性，已與印尼駐台北經濟貿易代表...

羅友志爆侯友宜曾意圖拿500萬勸改選汐止 新北地檢將分案調查

媒體人羅友志爆料，2014年他參加國民黨地方議員初選時，時任新北市副市長的侯友宜勸他改選汐止，會出500萬支持。民進黨發言人張志豪、卓冠廷及律師黃帝穎上午開記者會指侯友宜可能違反選罷法，候友宜是否和羅友志在新北市府見面，2014年為誰操盤？資金從何而來？應說清楚講明白。 張志豪質疑，羅友志在臉書提到侯友宜約他在新北市府見面，宣稱是操盤手，要羅友志放棄土樹三鶯，改到汐止參選，就提供500萬元資金，後面還會有兩個500萬資金，這不是搓圓仔湯，什麼才叫搓圓仔湯？ 卓冠廷指侯不是第一次喬國民黨選舉，侯為凸顯有能力處理黨務，3月24日在市府18樓約見新北一選區的立委洪孟楷及有意挑戰洪的議員陳偉杰，「把市府當黨部喬黨務」，昨又處理挑戰立委羅明才的劉哲彰，讓劉退選。從羅友志事件來看，侯背後的金主真的有「鈔能力」。 民進黨新北市黨部主委何博文上午並到新北地檢署按鈴告發侯友宜違反選罷法，錢從哪來也是疑慮，要求司法單位介入釐清；新北地檢署表示已收受告發狀，將分案調查。

飛彈掉在面前…呂子豪加入烏克蘭志願軍 在戰場體會和平真諦

共軍軍演擾台，雖然情勢緊張但並未真正開戰，從未上過戰場的呂子豪，卻遠赴烏克蘭當國際志願軍。「我是受到前副總統陳建仁的鼓勵」。呂子豪說，五年前在台北聖家堂巧遇陳建仁，陳建仁跟他說，上帝的旨意要多幫助人、回饋社會。因此俄烏戰爭開打，呂子豪就揹起行囊遠赴當地。...

巴西總統訪中重申奉行一中原則 外交部：嚴正譴責

巴西總統魯拉日前率團訪問中國大陸，在會晤中共領導人習近平後發布聯合聲明，重申巴西「堅定奉行一個中國原則」，外交部今天發表...

影／法國國民議會友台小組訪台 博多黑：展現對台友誼

法國國民議會友台小組主席博多黑率該小組成員一行4人，於今天（17日）上午7時09分搭機抵達桃園機場，將展開為期4天的訪台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦