2023國際蔬食文化節 五感體驗蔬食潮流

全台最大、最專業的蔬食展「2023國際蔬食文化節─蔬福生活」將於5月12日在世貿一館盛大登場，並紀念佛光山開山祖師星雲大師設有大型主題館，展覽主軸聚焦蔬食、淨零減碳等環保趨勢外，也規畫九大特區的新潮流導向，體現素食文化。

「蔬食文化節」為人間福報社、社團法人中華福報生活推廣協會主辦。今年蔬食文化節吸引產官界共襄盛舉，包括花蓮、苗栗、彰化、宜蘭、南投和雲林縣政府等，展示各地農產特色，以及逾300家廠商，總計攤位近600個，集合全台灣優質的蔬食品牌。

◆星雲大師主題館

今年為紀念佛光山開山祖師星雲大師圓寂，首次隆重推出「星雲大師回顧主題館」、「佛光山雲宇宙體驗區」，完整呈現星雲大師一生行誼故事。 圖／人間福報提供

5月14日是國定佛誕節，主辦方特別規畫「龍天護佑—千年古佛展」，展出百件從北朝到近代的珍貴佛教藝術珍品，張大千20幅真跡畫作。

為紀念今年2月圓寂的佛光山開山祖師星雲大師，特別開設佛光山主題區，推出「星雲大師回顧主題館」、「佛光山雲宇宙體驗區」，完整呈現星雲大師一生行誼故事。

「星雲大師回顧主題館」主要展示大師法身舍利—《星雲大師全集》增訂版395冊、星雲大師一筆字墨寶真跡、生平10個時期回顧展和佛光山各類圖書出版等逾千種。

「佛光山雲宇宙體驗館」以元宇宙為概念，用最新科技之3D建模，直接將實體佛光山建築空間場景，復刻搬進虛擬的數位世界，讓民眾可以體驗，身歷其境參訪佛光山，點燈禮佛，進行一場雲端修行之旅。

◆淨零減碳區 蔬食潮流

「蔬食、環保、減碳」成為全民矚目的熱潮，今年國際蔬食文化節也和往年略有不同，除新增淨零減碳區，還有食農教育區，以及淨零LIFE區。

《人間福報》總經理陳世晉表示，淨零趨勢席捲，今年也首度在展場推出淨零專區，包括來自百貨、建築、汽車以及通訊等廠一同參與淨零排碳浪潮。

◆食農教育 首推黃昏市集

在食農教育區，現場將聚集全台各地的小農特產，讓參與的民眾瞭解台灣各地的農特產品特色外，今年也首次推出「黃昏市集」，將優質的小農蔬果產品，在傍晚時以特價活動，回饋給一同參與2023國際蔬食文化節的民眾，大家一起玩得開心、買得放心。

茶葉。 圖／unsplash

茶葉人文區中，規畫了「茶葉主題館」，約30攤茶農展示各地的台灣茶，讓現場的民眾了解茶的廣度與深度。

◆跨國蔬食文化 品嘗韓式泡菜

韓式泡菜。 圖／unsplash

今年的國際蔬食區有美、德、日、韓、印尼和澳門等，展現跨國蔬食文化饗宴，讓民眾不出國也能體會偽出國的樂趣。

來自日、韓的法師也會在此次文化節中，帶領民眾體會不同的佛教氛圍。如佛光山日本法水寺住持滿潤法師，將會邀請書法家在袋子上揮毫，即興創作義賣。南韓首爾佛光山寺住持依恩法師屆時會準備韓式泡菜，以及各種口味海苔、紫蘇葉，希望提升大眾的健康意識。

5月12至15日的三天「2023年國際蔬食文化節」，重要活動時間表如下：

◆ 5/12(五) 早上11:00開幕式

◆ 5/13(六) 早上11:00慶國定佛誕浴佛法會

◆ 5/14(日) 早上10:00佛光山開山祖師星雲大師舍利及法像供奉典禮(觀看佛光山直播)

◆ 5/15(一) 下午13:30 綠‧蔬食評鑑指南頒獎典禮

好康大放送，今年民眾只要掃瞄QRcode並下載蔬福生活APP，即可免費入場。