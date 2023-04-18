關心動保 簡榮宗將推動寵物保險、血庫配對

撰文／ 吳雅芳

新北市第12選區立委參選人簡榮宗長期關注動物保護與福利政策，領養流浪貓阿寶，也身兼台灣流浪貓關懷協會理事長，他認為，動保不應該僅淪為選舉口號，他擔任理事長時，積極與同仁推動協會的各項動物醫療決定，打造更友善動物的環境。

簡榮宗律師長期關注動物保護與福利政策，圖上是流浪貓協會中途之家，待認養的貓咪們。 圖／簡榮宗 提供
簡榮宗律師長期關注動物保護與福利政策，圖上是流浪貓協會中途之家，待認養的貓咪們。 圖／簡榮宗 提供

簡榮宗表示，去年協會為了治療流浪貓小花耗費許多人力與金錢，只為了尋找合適的血液，對於一般飼主來說，寵物的醫療過程，不僅有血液配對難題，用藥因為法規限制，讓國外習以為常的藥物，在台灣無法合法使用，迫使獸醫和飼主陷入無藥可用的困境。即使從去年開始，政府陸續放寬動物用藥輸入門檻，但實務上仍受到市場規模因素影響而窒礙難行。

簡榮宗發現台灣目前動物醫療有諸多不足後，決定與協會設立以研究為主的動物醫院，著手開發犬貓血型配對APP。目前只依靠民間團體是不夠的，簡榮宗提出藉由政府力量整合民間，建立專屬毛小孩的血庫；簡榮宗希望從政府端開始，積極推廣寵物保險，降低飼主高額的醫療費用負擔，同時讓毛小孩有更完善的醫療體系。

簡榮宗之前在台灣流浪貓關懷協會，所領養的流浪貓阿寶，現在活潑健康愛撒嬌。 圖／簡榮宗 提供
簡榮宗之前在台灣流浪貓關懷協會，所領養的流浪貓阿寶，現在活潑健康愛撒嬌。 圖／簡榮宗 提供

在零安樂死政策上路後，許多收容所接近滿載，近年疫情影響下，寵物棄養比例攀升，原本為了確保動物福利的政策，衍生出更多問題。加上台灣現行法律將貓狗等寵物定義為物品，對於棄養行為，除非造成動物重大傷亡，大多只能用行政罰裁罰。

在台灣飼養門檻低，棄養咎責難現況下，簡榮宗進入立法院後，將修法加重惡意棄養或傷害動物的責任，加強飼主飼養前的教育，使其審慎評估自身條件與時間，避免黑心繁殖場繼續存在，從源頭杜絕棄養。

動物福利不應專屬家庭寵物，還要擴及雞、豬等經濟動物，透過善待動物，不僅能照顧動物，更能確保民眾飲食健康，達到雙贏局面。現今友善畜牧的世界趨勢，德國、瑞士等國早已修法確立非籠飼飼養方式，歐盟預計2027年全面禁止籠飼。

簡榮宗表示，食物轉型勢在必行，期望進入立法院後，透過政府與民間單位合作，加強推廣友善畜牧，逐漸改變消費者消費習慣，藉由獎勵、補助等措施，推動輔導台灣業者轉型。

近年台灣寵物數量逐年攀升，動保意識隨之高漲，面對如何落實動物保護，我們仍有一大段路要走。除了改革現行體制，簡榮宗希望從校園深耕，強化生命教育，讓學生學習如何尊重生命，從小建立起人、動物與環境共存的概念。

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